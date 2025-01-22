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胃癌風險｜65歲男常胃脹照胃鏡驚見長滿瘜肉　醫生建議改食1類食物逆轉癌兆【附胃癌成因＋症狀】

都市病

撰文： 黃堯姿

發布時間： 36 分鐘前

最後更新： 15 分鐘前

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【胃癌／胃瘜肉／養生／胃氣脹】用錯方法養生恐怕最後傷身收場。台灣一名上年紀的男子，經常覺得頂胃求醫，一照胃鏡驚見滿佈胃瘜肉，恐怕是胃癌先兆。醫生追問之下，發現男子平日養生習慣可能正是誘發瘜肉的關鍵原因，建議他改吃1種食物，情況居然1年後成功逆轉！

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台灣肝膽腸胃科醫生錢政弘在當地健康節目《健康晚點名》中分享病例，一名65歲男子經常進食後會覺得胃脹、頂胃，後來求醫照胃鏡發現胃部有很多瘜肉，加上發現男子患有萎縮性胃炎。

胃癌風險｜長胃瘜肉源於一個致命養生習慣

錢政弘指，胃瘜肉屬於胃癌前期的徵兆，這類人士有更高風險患上胃癌。男子得悉後非常抑鬱，他告訴醫生表示自己多年來非常養生，飲食規律，亦有吃營養補充品的習慣，不明白為何如此養生卻終得胃癌。錢政弘追問病人關於吃保健食品的習慣，原來這10年來每天都有吃。錢政弘表示，基本上平日飲食均衡就能夠攝取足夠營養，無需特別補充維他命。但該病人經常服食維他命丸，而這些藥丸通常量很多，且非常大顆和硬，吞下後會在胃壁磨蹭，對於胃部來說是很大負擔。

胃癌風險｜葉酸幫助修復胃食道黏膜

故此，錢政弘建議男子戒掉吃維他命丸的習慣，改吃菠菜等芽菜類蔬菜。他解釋，一般有萎縮性胃炎的病人，多吃葉酸含量高的食物能夠幫助胃黏膜修復，當中以菠菜的葉酸含量最多，其次是芽菜。芽菜本身富含天然酵素，能夠幫助消化，繼而減少胃部負擔。此外，蘆筍或韭菜同樣富含葉酸，推薦胃不好的人士食用。

胃癌風險｜改習慣1年成功逆轉癌兆

1年後，男子再回來覆診，做胃鏡檢查時發現胃瘜肉數量減少逾一半，大為喜出望外。他本來以為瘜肉是不可逆轉的，沒想到聽從醫生建議後大大改善胃炎情況。錢政弘強調，平日飲食均衡已經足夠滿足身體所需的營養素，無需額外服食一些保健藥丸，變相加重胃部負擔。

胃癌風險｜補充葉酸好食物

台灣婦產科醫生張瑜芹曾發文，指出一般人每日建議攝取400微克葉酸，以下有不少補充葉酸好食物，供大家參考：

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胃癌風險｜3種胃瘜肉 1種癌化風險極高須切除

台灣肝膽腸胃科醫師王威迪曾在《醫師好辣》節目中指出，臨床上經胃鏡發現的瘜肉有3種：

1. 胃底腺瘜肉

當中有90%屬於「胃底腺瘜肉」，瘜肉與胃的黏膜顏色看起來幾乎一模一樣，可能會長出很多顆，一般小於0.5厘米，且沒有特別癌化的風險，無須特別追蹤。

2. 胃增生性瘜肉

第二種是「胃增生性瘜肉」的病例，佔5至10%，這種情況就要留意。王威迪解釋，對於患有長期胃炎，或胃幽門桿菌感染人士，胃部因長期發炎會增加長這種瘜肉的風險。增生性瘜肉表面血管豐富、看起來很紅，外形如同爛草莓。如出現出血情況、或腫瘤太大阻塞胃的出口，建議最好切除。加上如腫瘤直徑長逾2厘米，瘜肉癌化的風險會相對提高，同樣建議及早切除。

3. 胃腺瘤性瘜肉

第三種是「胃腺瘤性瘜肉」病例大概佔1至2% ，有很高癌化風險，一旦發現必須立刻切除，隨後3至6個月持續追蹤，觀察胃壁是否有其他瘜肉增生，或未徹底切除。

胃癌｜8大胃癌高危人士

台灣胰臟科醫生林相宏，曾於其Facebook專頁指出胃癌的8大高危因素：

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胃癌｜胃癌6大常見症狀

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