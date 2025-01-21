詐騙案｜再有港大內地女生疑墮假冒官員騙案　損失逾180萬元

▲ 再有香港大學內地留學生誤中假冒官員電騙案，損失逾180萬元。（資料圖片）

消息指，再有香港大學內地留學生誤中假冒官員電騙案，損失逾180萬元，涉事事主為22歲女子，是港大內地學生。警方正接手調查，暫時未有人被捕。

今日（21日）早上，警方接獲一名22歲內地女子報案，指於去年8月接到騙徒的電話，對方聲稱是入境事務處職員，聲稱事主涉及一宗發生在南寧的案件，需要檢查其資產。其後騙徒指示事主在指定銀行開設銀行帳戶，否則會將她逮捕，事主不虞有詐，遂遵從指示。

隨後騙徒要求事主轉帳保證金以證清白，事主信以為真，並於去年12月30日至今年1月17日期間，合共6次，將約180萬2千港元轉帳到騙徒指定的本地轉數快帳戶。騙徒隨後失聯，事主始發覺受騙報警。

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對於近期有不少大學生墮入騙案，行政長官李家超今早（21日）出席行政會議前表示，警方已經與大學加強合作，共同製造很多宣傳短片，亦包括問卷，希望大學生更加留意和醒覺，了解這些騙案的手法。另外亦有講座、研討會、宣傳單張、發放電郵、社交媒體、群組等不同渠道，希望共同努力，不斷做好宣傳和教育工作。

李家超表示，電騙的手法層出不窮，不論如何打擊，基於一些騙案成本低和跨境性，導致全球都在面對及努力打擊詐騙案，強調自身保護非常重要。

他續指，根據以往經驗，即使很多市民已參與過相關宣傳，但當發生在自己身上，都抱有「我不會是受害人」的想法，強調一定要排除相關想法，又指出很多具備專業知識、擁有豐富社會經歷的人士都有機會受騙。

他說，騙徒手法層出不窮，陰險奸詐，呼籲市民要保持警覺，當涉及金錢時，最好和身邊的家人朋友商討，遇有懷疑可透過政府或警方的熱線進行諮詢求助。

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