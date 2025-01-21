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越野車撞人︱珠海無差別開車撞人釀35死慘劇　62歲兇手已服死刑

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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【珠海／隨機撞人／樊維秋／死刑】去年11月11日，內地珠海體育中心發生的駕車隨機撞人釀成35死、43人受傷的慘劇，據內媒指涉事62歲行兇司機樊維秋，已在昨日（20日）被執行死刑。

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根據《新華社》報道，廣東省珠海市中級人民法院遵照最高人民法院下達的執行死刑命令，對樊維秋執行死刑。珠海市人民檢察院依法派員臨場監督。至於行兇動機，法院經審查後，認為是62歲的樊維秋因婚姻破裂、生活失意，且不滿離婚財產分割結果，於是以駕車隨機撞人的方式發洩私憤，令2024年11月11日發生巨大傷亡慘劇。

法院認為，樊維秋的犯罪動機極其卑劣，犯罪性質極其惡劣，犯罪手段特別殘忍，犯罪後果特別嚴重，社會危害極大，應當依法嚴懲。樊維秋進行了最後陳述，當庭認罪。2024年12月27日，珠海市中級法院以危險方法危害公共安全罪判處樊維秋死刑，剝奪政治權利終身。宣判後樊維秋服判，廣東省高級法院覆核後報請最高法院核准，最高法院經覆核依法核准樊維秋死刑。

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同場加映: 珠海體育中心越野車無差別撞人釀35死43傷　兇手自殘入院 事發影片曝光

去年11月11日，廣東珠海香州區體育中心發生越野車「無差別撞人」事件，造成35人死亡、43人受傷，兇手則自殘被送院搶救。據民眾拍攝畫面，現場「屍橫遍野」及清潔工通宵清洗血地的慘況陸續曝光。

根據網上流傳片段，肇事越野車突然衝向體育中心附近人群，民眾恐慌逃跑。另有片段拍攝到事後體育場跑道上躺滿傷亡者，遍地鮮血，還散落大量球鞋；許多人穿著運動服倒地不起，四肢扭曲失去反應，疑似已失去生命跡象。有些逃過一劫的人試圖施救，多輛救護車及消防員抵達現場，對傷者進行心肺復甦等急救。

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