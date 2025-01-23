資優教育｜香港資優教育學苑雙年會議　學者校長分享培養資優生的心得

▲ 一群完成了戲劇課程的資優學員更演出了一齣名為《天試下凡》的舞台劇 。

【香港資優教育學苑雙年會議 2025】 香港資優教育學苑（資優學苑）於日前（1 月 18 日）假拔萃女書院舉辦兩年一度的「香港資優教育學苑雙年會議」（會議），以「創意生產力」為主題，並邀請教育局副局長施俊輝博士, JP蒞臨主禮。

施副局長認同新質生產力是推動社會發展的重要元素：「國家實施科教興國的戰略，支持香港發展成為國際創新科技中心，而人才是發展新質生產力的重要資源；在推動STEAM教育方面，教育局會進一步推動學校善用校本人才庫，發掘培育更多有潛質的學生參與全港、跨地域以至國際比賽及培訓」。

資優學苑董事局主席林曉鋒教授．工程師, JP 表示：「資優學苑致力推動資優教育及培育優秀人才，連接全球交流經驗。過去十多年，資優學苑努力吸納香港不同人才，與本地大學及頂尖研究院合作，給予我們資優學生不同學習交流的機會，提供多元化多角度的平台，配合國家『十四五』 規劃，為香港國際創新科技中心培育人才」。

資優學苑院長黃金耀說：「資優學苑不斷提供多元化的平台，照顧香港百分之二最頂尖的資優學生，並與學校、教師、家長通力合作，專注於學生的全人發展，携手發掘並栽培頂尖人才，努力實踐學苑的理念」。

觀察及發問是創意之本

會議請來激光物理學專家、曾任世界教科文組織顧問並致力推動創意教學的鍾贊才教授（Prof. Janchai YINGPRAYOON）擔任演講嘉賓，與多名香港教育界翹楚一起探討培育學生創意的竅門。 桂林航天工業學院暨廣西師範大學科學教育研究院兼任教授鍾贊才教授於會上分享：「要發展創造力最重要的是觀察。你觀察事物然後提出問題：何人？何事？何時？為何？何地？……從而獲得知識。」鍾贊才教授又舉出了好些生動有趣的例子，說明具創意的人往往具備觀察力、好奇心和幽默感等特質。

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家校合作培育資優兒童

緊接演講的研討會以「協力培育資優兒童」為題，三位本港知名教育專家：資深前中小學校長林林浣心女士, MH, JP、課程發展議會資優教育委員會主席暨香港心理學會教育心理學部主席張溢明先生、及拔萃女書院校長劉靳麗娟女士, SBS, JP, 與現場觀眾分享培育資優兒的心得。 會議除了上述演講及研討環節外，還分別舉行了教師和家長講座，探討培養資優生的心得，亦有資優學員及校友分享成長及學習經歷。

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多元活動展現資優生才華

會議現場設有展覽及攤位，展示學員的學習成果。此外，一群完成了資優學苑戲劇課程的資優學員更演出了一齣名為《天試下凡》的舞台劇，另有資優學員和校友通過古箏二重奏及鋼琴獨奏展現音樂才華，盡顯了資優生的多方面才能。

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