夫妻關係｜「職業小三」從事3年捉過百人夫偷食　揭5大行業男人最易出軌

【夫妻關係/兩性關係/出軌/出軌職業/小三】一位「職業小三」在社交平台分享在這行業工作3年，受委託測試過逾5千多名男人的忠誠度，其中有數百人竟起色心有偷食念頭，最後她列出一份出軌名單，高踞榜首居然是這種職業。

▲ 《婚後事》（劇集截圖）

夫妻關係｜專業小三測試丈夫忠誠度

外國正流行一種職業叫「職業小三」，由一群外型姣好、身材火辣的女性組成，她們會被正宮聘僱為專業小三，透過網路嘗試勾引僱主的男友或丈夫，檢測對方的忠誠度。根據外媒報道，這個「職業小三」在TikTok和IG爆紅，這群年輕辣妹會先和正宮討論策略，從正宮那邊汲取男方的職業、周遭友人或興趣類型。

綜合外媒報道，美國一名32歲美女馬德琳·史密斯（Madeline Smith）自稱是「愛情捕手」，專門用釣魚手段幫正宮測試丈夫對婚姻的忠誠度。她聲稱自己已經從事該職業3年，總共測試過5,000多名人夫，其中有數百人果真有偷吃念頭，而她也大方分享最容易出軌5大職業。

夫妻關係｜10大最易出軌同事行業排名出爐 榜首職業半數人認曾搭上同事

▲ 台劇《不夠善良的我們》，從已婚、未婚女性角度，回望12年在婚姻與愛情的決策。（網上圖片）

夫妻關係｜專業人員高踞出軌榜首

馬德琳經常在TikTok分享她當「職業小三」的秘辛。據她透露，女性們找她幫忙測試丈夫/男友是否可能出軌，每次委託費用只要65美元（約505港元），而她則會透過社群私訊男方，或假裝從中間朋友拿到男人的聯繫方式，開始和對方聊天，一但男方對她起色心，她就會截圖回傳給人妻當證據，以讓她們判斷另一半是否可以信任。

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「職業小三」馬德琳統計容易外遇的工作排名：

1. 警察

2. 私人健身教練

3. 商人和業務人員

4. 律師

5. 醫生

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夫妻關係｜25.5%受訪者曾與同事出軌

此外，英國線上遊戲公司「RANT Casino」曾針對3,800名成年人進行一項關於職場出軌的調查。結果顯示，高達85%受訪者承認發生婚外情的起點都在職場上，且有25.5%受訪者表示曾與同事出軌，甚至發生關係。

RANT Casino調查報告列出10個最易出軌的職業，排名結果不盡相同，點擊下圖查看完整排名：

▼ 點擊圖片放大 +8 +7 ▲ RANT Casino調查報告列出10個最易出軌的職業

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夫妻關係｜美國最佳偵探列20大出軌徵兆

而被譽為美國最佳私家偵探、前聯邦特工Thomas Martin指出，出軌是有跡可尋，更列出有20大徵兆，如果另一半中了3個或以上徵兆，對方就很可能出軌。

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