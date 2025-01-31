假鈔黨｜驚現假鈔流通市面！惟的士界中招 即睇僞鈔四大特

【假鈔黨／偽鈔／假銀紙】臨近春節市面驚現假鈔流通，是次騗徒疑似專攻較細面額紙幣，市民找錢時千萬留意！

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有的士業界於社交平台發布帖文，指近日市面出現很多「假銀紙」，其面額有50元至500元紙幣，並附圖列出所收到的偽鈔有4大特徵。

他又於帖文提醒其他行家及市民小心，「大家收錢嗰陣真係睇清楚，面額細就都摸下先好找錢！」，明言「不過好多車都已經有前後車cam，奉勸大家唔好諗住的士就好呃啲」。

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假鈔黨｜網民嘆真假難辨 倡改電子支付

帖文經發佈即刻引發網民熱議，更有網民對是次偽鈔質素感到驚嘆，「咁真！」、「真嘅一樣……好難分」，亦有網民直言，「幾十蚊點查咁多人買嘢！」、「50冇人會check，可能轉手N次都冇人知」、「所以要加快用電子貨幣」，甚至有網民建議改用電子支付，「全部改晒用電子支付，就唔會有損失。國內的士一早已經係禁，非常好。」

假鈔黨｜500元假鈔4大特徵

為助市民識別出假鈔，該的士業界亦貼心附圖列出所收到的偽鈔，可見圖片中的50元面額假鈔，顔色明顯暗啞，水印及金屬綫模糊粗糙，編號以「DT」編號開首。此外，貼文亦附上500元假鈔的4大特徵，幫助市民快速識別。

1.假鈔的凹凸感不明顯；

2.假鈔正面右下方缺失防僞銀碼水印；

3.假鈔反光標簽面額錯誤；

4.透過紫外光燈識別鈔票有沒有內藏金屬線條；

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假鈔黨｜警方及金管局教「辨鈔4式」

警方亦有提醒市民在收到鈔票時要留意紙幣的質感、水印、防偽線、顏色、版面設計及印刷質量，真鈔紙質通常比較為結實，其印刷清晰，文字及圖案邊緣不會有毛邊或者模糊不清。

金管局亦有於網頁上已列出「辨鈔4式」，以助市民分辨銀紙真偽。

1.看看鈔票右上角有沒有變色圖案和滾動波紋；

2.照照鈔票有沒有內藏一條金屬線；

3.摸摸有沒有凹凸手感；

4.留意鈔票有沒有水印。

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