王賢誌申請破產︱債主反對破產呈請　王賢誌代表律師申請押後再訊

【王賢誌 / 破產 / 法庭】現年54歲王賢誌（Vinci）在去年12月16日在個人社交平台發文承認自行入稟申請破產，形容已深思熟慮及徵詢多方意見才作出此艱難的決定。

王賢誌呈請破產聆訊在今日（1月21日）開庭，王賢誌今早沒有到庭應訊，由律師代表。王賢誌代表律師庭上向法官申請將件押後，理由文件未齊，獲法官批准將案件押後至2月11日再聆訊。

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王賢誌申請破產︱債主反對破產呈請

在聆訊期間，另有債權人、鼎豐信貸有限公司代表黃漢強到庭反對破產呈請，指王賢誌申請貸款時，顯示財務情况健康，疑對方作虛假聲明，隱瞞財務狀況，冀向法庭申請查閱王賢誌的資產負債狀况說明書（statement of affairs），調查是否涉及刑事成分。他指，公司早前已聯絡警方商業罪案調查科，須索取說明書協助調查。

聆案官提醒，聆案官表示，即使王賢誌隱瞞負債，亦不會影響呈請破產，須由清盤人處理。法庭無法處理刑事程序，黃漢強應諮詢律師法律意見。法庭只會處理律師提出的正式申請，著他下次委聘代表律師出庭。

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