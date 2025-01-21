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親子好去處︱沙田馬場年初三農曆新年賽馬日　張敬軒麥玲玲現身大派禮物

親子好去處

發布時間： 2 小時前

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熱門 萬千星輝頒獎典禮2024 保暖大法 王星 超市大搜查 升中面試 小一入學 財政預算案2025 名校專區 農曆新年 會員有獎

巨型桃花及風車陣打卡行大運

一年一度「農曆新年賽馬日」將於大年初三（1月31日）在沙田馬場舉行！可趁農曆新年到馬場行大運，更可投入連串節慶活動及豐富獎賞活動。

當天除了有入場必看的3大焦點賽事，亦有觀眾最期待的醒獅賀新歲開幕儀式，祝願大家馬運亨通、心想事成！

今年大會準備最強「發」寶——下午3時30分或之前入場的觀眾均可免費領取指定「財來運起風車筆」一枝，現場更有「沙田馬場日日賞呈獻農曆新年大抽獎」，大派總共888份指定足金或鍍金擺件，其中3名大獎得獎者可贏走指定足金金元寶一個，祝願新一年發發發！ 

另一重頭戲是邀請到張敬軒擔任新春綜合匯演表演嘉賓，軒仔將獻唱多首歌曲，更會化身「吉星」向大家拜年！玄學顧問麥玲玲師傅亦會現身馬場，在馬匹亮相圈拍住軒仔齊齊拜年，更會為馬迷送上蛇年開運貼士；一眾騎師亦會一同送上財氣祝福。當天亦請來人氣樂隊Nowhere Boys於賽事之間演出，炒熱新年氣氛。

當日提供免費穿梭巴士服務，上午10時至下午2時30分免費穿梭巴士服務由車公廟（近大圍站）及黃大仙站（正德街D2出口）前往沙田馬場。

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