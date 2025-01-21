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名校校慶︱聖若瑟書院150周年校慶校風無為而治　校友石永泰親解讀法律原因：死剩把口

升學教育

撰文： 陳麗薇

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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石永泰是返母校慶祝150周年校慶。

聖若瑟書院/聖若瑟書院150周年校慶/石永泰】傳統名校聖若瑟書院創校150周年，上周五(17日)150周年啟動禮圓滿舉行，標誌著書院展開今年一連串慶祝活動，不同年代畢業的St.Jo仔回校慶祝聚首一堂，當中包括前大律師公會主席石永泰，暢談他當年讀書的軼事。

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前大律師公會主席石永泰1971至77年就讀聖若瑟小學，1984年聖若瑟書院中七畢業，然後負笈英國劍橋大學攻讀法律，2013至14年出任大律師公會主席，石永泰稱在聖若瑟書院的7年是人生最開心的7年，學校給他很大自由度去做自己想做的事，

無為而治的傳統，放任學生去組織活動，從中學到人際關係，學校不會催谷成績，給很大空間學生去發展課外活動，老師教到知識有限，但靠一班同學互相激勵與鼓勵去交換情報，令成績進步。

石永泰回想當年讀書的點滴。（越玲瓏攝）

聖若瑟150︱石永泰自揭讀法律原因

提到當年選讀法律的原因，問到是否法律種子在中學已經種下，石律師笑言St.Jo仔都比較大膽及寸嘴，比較適合做律師，不過他重申當年讀法律不是因為學校，因為學校不會催谷，「發現自己數學唔得，又唔鍾意讀工程，又唔係好鍾意讀醫，死剩把口，英文就好少少，所以去讀Law。」

提起讀書時的難忘回憶，石律師突然向天一望，他赫然發現學校的顏色好靚，而且望到中環全景，

每一個房間都令我記起當年事情，紅棉路巴士上來，那時候我坐在窗邊會向巴士乘客揮手，很無聊，哈哈，每個角落都好熟悉，現在都經常回來。

他寄語師弟要珍惜在學校的時光，好好利用讀書時代給你的自由，讀書時犯錯學校會體諒，出來成人世界就比較殘酷了。

符生父子一同返學校慶祝校慶。（越玲瓏攝）

聖若瑟150︱父子變師兄弟齊賀校慶

另一位1997年畢業的舊生符先生，育有兩子，大仔在聖若瑟讀中一，細仔在聖若瑟小學就讀，兩父子當天一起參與校慶，場面溫馨！他說：「學校氣氛自由，除了要讀書交功課外，做什麼學校都好鼓勵，學校推動大家敢於嘗試，出來社會工作後，校友的幫助好大，而且在學校也認識了一班好朋友。」畢業後他到美國升學，現在回港工作。

聖若瑟150︱育英才百五載誕諾貝爾獎得主

聖若瑟書院作育英才百五載，舉辦慶祝活動除了向外賓展示學校發展外，更是為若瑟夫們提供展現自我的舞台。校內舉辦的課外活動大部分都由學生主導，而這次的慶祝活動也不例外，學生能夠從中訓練領導才能和解難能力，並從活動中汲取寶貴經驗，為未來大學的學習和職場的挑戰增添競爭力。

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聖若瑟書院於1875年由六位喇沙會修士創立，1918年遷入位處堅尼地道7號的現有校舍，2018年更獲教育局批准使用堅尼地道26號的空置校舍，兩邊校舍只是一條馬路之隔，既方便老師教學又可以給予若瑟夫更寬廣的學習環境。

150年來，聖若瑟書院以半山區傳統名校見稱，無論在學業成績、體育和課外活動方面都有卓越的成就，在不同領域都培育出不少享負盛名的校友，當中佼佼者如有諾貝爾獎得主、「光纖之父」高錕教授及現任中大校長盧煜明教授等等；其他政商、醫學、法律、文化體育及演藝界均人才輩出、翹楚處處。近年，聖若瑟書院於體育學界比賽續展輝煌，囊括不少獎項，而且首度誕生文憑試超級狀元，課外活動及學術成績斐然，並駕齊驅，深受家長青睞。

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