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親子自助餐優惠｜Ritz-Carlton麗思卡爾頓酒店自助餐買二送二　$494起任食生蠔/海鮮飽覽高空維港海景

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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Ritz-Carlton麗思卡爾頓酒店自助餐買二送二！

【自助餐優惠/酒店Buffet/美食優惠/餐廳情報】The Ritz-Carlton 香港麗思卡爾頓酒店Café 103的自助餐一向高質，今日（21日）晚上9時推出買二送二優惠，人均低至$494，任食新鮮生蠔等美食，更飽覽維港海景，即睇詳情！

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校園直撃｜少數族裔研發創新菠蘿包口味　筏可校長：平庸學生也能出人頭地

自助餐優惠｜麗思卡爾頓酒店自助餐買二送二

The Ritz-Carlton 推出自助餐買二送二優惠，今日（21日）晚上9時經Klook開售，人均只需$494，十分抵食，餐廳落地玻璃窗更可觀賞維港海景。

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The Ritz-Carlton 麗思卡爾頓酒店自助餐詳情

【快閃買二送二】自助晚餐
優惠價：$1,975.6起/4位，人均$494（原價：$3,951.2起）
開售日期：2025年1月21日9PM起至1月27日發售
適用日期：2025年1月22日至2月28日
地址：尖沙咀柯士甸道西1號環球貿易廣場(ICC)香港麗思卡爾頓酒店103樓

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