緬甸詐騙營｜余德寶：早前獲釋港人被泰國當局拘留　被指逾期居留需繳交罰款

▲ 余德寶：早前獲釋港人被泰國當局拘留，被指逾期居留需繳交罰款。

【緬甸詐騙營 / KK園區 / 余德寶】昨日再有一名被非法禁錮的港人獲救，現時身處泰國。

協助港人家屬的前油尖旺區議會副主席余德寶今日（21日）在社交平台發文指，獲救港人目前已與親友報平安和作簡單溝通，惟目前需要繳交逾期居留罰款，並接受當地調查，預計一個月才可回港，親友冀特區政府協助，以盡快完成相關程序，讓家人可盡快返港。

緬甸詐騙營︱余德寶：昨晚再多一名被禁錮港人獲救 現已身處泰國

▲ 余德寶在社交平台發文指，獲救港人目前已與親友報平安和作簡單溝通，惟目前需要接受當地調查，未能即時返港。（梁偉榮攝）

緬甸詐騙營｜泰國政府向緬甸施壓

余德寶表示，今次獲救港人是由泰國政府向緬甸施壓，促使緬甸軍人進入詐騙園區尋人，目前事主仍身處泰國警署，正接受調查，而家屬至今並沒有交贖金。

他又指，其親友表示，泰國政府和緬甸政府之間有一份名單，當中包含其家人的名字，親友已透過當地一些民間組織向警局求助及了解，同時已聯絡特區政府求助，期望在各方協助下可早日回港。

惟親友剛收到當地警方及團體通知，需要繳交逾期居留罰款，並要在當地拘留一星期。其後，在他身處地方再移送到曼谷拘留中心，可能要拘留長達兩星期。如果順利，才被安排送到曼谷機場，乘坐飛機返港，整個流程或需時約一個月。

親友希望香港駐曼谷經濟貿易辦事處可以提供主動協助，嘗試與泰國政府協商，令其家人可以早日回港。

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