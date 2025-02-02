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中醫治療｜港女中醫「暖宮」被燙傷對方推脫　誤最佳治療時間或致永久留疤

社會

撰文： 王月明

發布時間： 2 小時前

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港女中醫「暖宮」被燙傷對方推脫，誤最佳治療時間或致永久留疤。

【燒傷 / 暖宮 / 中醫】生理期腹痛是部分女生的心頭患，如若有方法能夠根治或有效緩解，相信不少人會願意嘗試，惟治療前要選擇可靠的醫院或診所！

近日，有港女在Threads發帖，指上年於某中醫館做「暖宮」療程，以暖宮倉罩住腹部，其間有熏艾的煙灰落在她腹部，事後她發現落灰處有兩個紅印，店家安撫其並無大礙，有一定的恢復期，並建議其用膏藥擦拭但都於事無補。

隨後半年時間內，樓主向醫生諮詢得知該疤很是燒傷留下，而她錯過了最佳治療時間，她隨後向消委會投訴此事，惟涉事店家僅願意賠付500元。

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中醫治療｜燒艾煙灰飄落至腹部

樓主稱，因生理期腹痛而決定做「暖宮」療程，她在社交媒體的眾多廣告中選擇了1間自稱「專科中醫」，標榜「打破傳統中醫，中醫+醫美養生學」的「女士專屬診所」進行治療。

中醫治療｜店方稱並無大礙惟半年未好

過程中，她平躺在床，手腳都需要針灸，腹部則用暖宮倉罩住，其間燒艾的煙灰落在了樓主腹部，劇痛令其當即大叫，惟店方職員查看後又繼續治療。事後店方告知樓主這是「正常排毒」的水泡，過段時間便會康復，無需擔心。

惟2周後「水泡」並未消散，樓主聯繫診所，被告知「要啲時間修復，可能我皮膚太敏感」，後轉賬100元叫樓主購買膏藥塗抹，但仍未有好轉。樓主猜測這並非水泡而是燒傷，惟店方則給出否定的答案。

樓主目前腹部燒傷後的疤痕情況。（取自Threads）

中醫治療｜錯過最佳治療時間

直至半年後，樓主在醫院問診時，醫生表示該傷口是燒傷，她再次聯繫店家，而對方則表示「好遺憾」，又再次「叫我俾啲時間」。但樓主此時已不再相信，「西醫話時間誤會修復到，你中醫話俾時間，幾耐又唔講。青春有限，難道要等40歲先可以著露臍衫？」

中醫治療｜店家僅願意賠付$500

樓主認為是中醫館醫療失當令其錯過最佳治療時間，遂向消委會詢問，得到的建議時「佢哋建議我報小額錢債，可以拎醫藥費去做激光整走個疤」，她將此告知中醫館，惟對方僅願意賠付500元。樓主坦言「簡直係侮辱」，她會嘗試報小額錢債，同時，多方公開該間醫院及其所作所為。

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