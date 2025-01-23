滙豐銀行慈善基金凝聚滙豐義工力量 積極回饋社區成就更多

商業社會講求效率，義工服務或許被視為額外的付出，但滙豐義工卻用行動證明，服務社群不只是付出，更能豐富人生。滙豐義工隊自1993年成立至今，累計服務時數接近110萬小時。單在2024年便有近5萬小時投入社區服務。從環境保育、青年培育到長者關懷，滙豐義工以多元化的服務方式回饋社會，在平凡的時光裏創造不平凡的改變。

漣漪效應 讓愛傳遍社區

「長期對著電腦螢幕，讓我更珍惜走進大自然的機會。」在滙豐IT部門工作的鍾文財（Curtis）笑言，這份對自然的嚮往，促使他7年前加入滙豐義工行列，投身環保服務。

因着滙豐與世界自然基金會香港分會（WWF-Hong Kong）的合作，Curtis有機會參與各式各樣的環保活動。「第一次在米埔濕地移植蘆葦時，我才知道這些看似平凡的植物，竟然與基圍蝦的生態息息相關。」之後他又參與清除薇甘菊、研究樹木生長及魚塘收魚行動，每項任務都讓他深深感受到大自然的奧妙。

▲ 義工服務不只令Curtis（右二）學會了與大自然和諧共處，更深刻體會到團隊合作的力量。

「我們收集的漁獲會送到惜食堂，化身為溫暖的餐點，送給有需要的人。而抽乾塘水的漁塘則成為候鳥的天然餐桌。」Curtis表示，這讓他明白環保工作能像漣漪般，把愛傳遞給更多生命。

走出辦公室的舒適圈，Curtis不僅學會了與大自然和諧共處，更深刻體會到團隊合作的力量。「在泥濘中移植蘆葦、在烈日下清除雜草，各種艱難的任務都因為夥伴間的默契變得充滿意義。」這些經歷不但拓闊他的視野，更為家庭生活注入活力。「現在放假，我會帶孩子去南生圍觀鳥，認識各種植物。」透過這些活動，環保意識在他和家人的生活中扎根，成為最珍貴的禮物。

豐富人生 啟發專業發展

延續關愛精神，另一位滙豐義工鄭凱琳（Karen）則透過輔導青少年，在社區播下希望的種子。自加入滙豐以來，Karen積極投入不同義工服務，而最觸動她心靈的是過去兩年在「共創明『Teen』計劃」擔任友師的經歷。這項由政府推行的計劃致力支援來自弱勢社群家庭的中一至中四學生，滙豐自2022年起已有超過500名員工參與，幫助逾600名學生。

「我的學員都是中二、中三的青少年，正值青春期，對前路感到迷惘。」Karen娓娓道來。這些來自基層家庭的青少年，往往缺乏自信。「初次見面時，學員們都十分害羞，連眼神接觸也害怕，問及任何問題，回答總是簡短含糊。」

▲ Karen（右）認為，參與義務工作最珍貴的回報是見證青少年在陪伴和鼓勵下茁壯成長。

面對這種挑戰，Karen深明建立信任需要時間和耐性。透過參與各種活動，從參觀救護站到戶外遊玩，她以朋友般的態度與學員交流，漸漸走進他們的內心世界。特別令她感動的是一位從未坐過飛機離開香港的學員透過計劃首次體驗乘坐飛機環遊維港後，興奮地分享經歷，展現出煥然一新的自信。

這段義工經歷不僅豐富了Karen的人生，更啟發她的專業發展。「指導青少年的過程，教會我如何建立互信關係，這對帶領初級同事極有幫助。」而接觸不同背景的持份者，也加深她對社會議題的了解，對其負責的客戶服務工作大有裨益。憑藉無私奉獻的精神，Karen於2024年獲頒行政長官社區服務獎狀，但對她而言，最珍貴的回報還是見證青少年在陪伴和鼓勵下茁壯成長。

微小關懷 成就溫暖和希望

正如Karen透過陪伴讓青少年建立自信，另一位滙豐義工袁幗兒（Corinna）則以同樣的信念關懷長者。「在旁人眼中，我們只是去派『福袋』、送禮物，但老友記最期待的其實是有人陪他們聊天。」5年前加入滙豐義工團隊的Corinna，近年透過參與滙豐合作夥伴惜食堂（Food Angel）的長者探訪活動，為社區注入暖意。

「每次探訪都讓我有意想不到的感動。」Corinna表示，在這個步伐急促的城市裡，不少長者因為居住環境或家庭狀況而感到孤單。但每當義工上門探訪，他們的眼神總是瞬間亮起，熱切地分享生活點滴。「他們純粹的笑聲特別響亮，那份由衷的喜悅讓人感受到生命的美好。」

▲ 社會服務不但豐富了Corinna（後排左六）的人生，更為她的工作和家庭關係帶來啟發。

除了定期探訪，Corinna和義工團隊更會每兩星期致電慰問長者。「家訪時我們會順道檢查他們的住處是否存在隱患；平日也會定期致電他們，關心他們的近況，提醒他們注意天氣變化。這些看似微小的關懷，卻能為長者的生活帶來溫暖和安全感。」

這份服務不僅豐富了Corinna的人生，更為她的工作和家庭關係帶來啟發。「長者們教會我用心聆聽的重要，這讓我在生活和職場上更懂得與人溝通。」更令她感動的是，服務他人的過程，也喚醒了她對親人關愛的初心。「現在我每天上班前都會對媽媽說『婆婆要乖乖』，這樣簡單的對話讓我們的關係更親密。」

薪火相傳 以生命影響生命

Curtis、Karen及Corinna的分享，道出了義工服務不只是單向付出，更是互相學習、承傳價值的過程。從環境保育、青年培育到長者關懷，每位義工都以獨特方式回饋社會。面對未來，他們更展現出持續探索的精神。

Curtis表示，在Karen的鼓勵下，將參與「共創明『Teen』計劃」，學習更多與年輕人溝通的技巧；Karen則希望在延續友師服務之餘，開拓更多服務範疇；而專注長者服務的Corinna，則構思為認知障礙症長者開展職業培訓計劃。他們勇於接受挑戰，不斷尋求創新，期望以自身的力量推動更多人服務社會。

事實上，「承傳」不僅是三位義工的共同信念，也是滙豐推動義工文化的核心價值。從Curtis將環保意識傳遞給下一代，到Karen感染同事投入服務，再到Corinna將關愛文化延續到社區，都展現出滙豐義工以生命影響生命的力量。

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「滙豐義工計劃」傳承愛與關懷

扎根香港的滙豐於1981年創立「滙豐銀行慈善基金」，將關愛社會的使命凝聚成更有力的行動。基金以前瞻性的思維，環繞環保、培育未來領袖及關顧長者3大領域，開展一系列饒具意義的社區項目。除了慈善基金的工作外，滙豐義工多年來滙聚來自不同背景的員工發揮所長，以行動實踐關愛精神。該計劃至今已累積超過100萬小時的服務時數，為社會各階層帶來正面改變。

滙豐義工的傑出貢獻備受肯定，在2024年「香港義工獎」頒獎禮上，團隊獲頒「傑出企業獎－優異獎（全職僱員人數100人或以上之商業機構）」，同時連續第2年獲得「年度十大最高義工時數獎－企業（全職僱員人數1000人或以上）」。這些殊榮不僅肯定了滙豐義工的無私付出，更印證了銀行多年來推動義工服務的成果。

更多有關滙豐銀行慈善基金詳情，可瀏覽 https://bit.ly/3E1QsBk

（特約）