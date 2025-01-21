著數優惠｜yuu新春獎賞低至半價美食 贏峇厘島來回機票或888 積分

新春將至，yuu帶來多個期間限定獎賞及優惠，包括個人護理產品、家品、美食及保險產品等，食盡優惠過蛇年！

另外，yuu會員只要到yuu的Facebook專頁，參加由yuu著數咪走雞特備的農曆新年小遊戲，即有機會贏取AirAsia香港至印尼峇厘島來回機票兩張或888 yuu積分。

一系列精彩的蛇年限定獎賞及優惠，參與合作夥伴包括美心MX、惠康、Market Place、7-Eleven、萬寧、KFC、Pizza Hut、Starbucks、IKEA、美心西餅、FWD等，而yuu會員憑恒生enJoy卡於指定商戶消費更可享限定優惠。

優惠包括：美心MX憑8,000分＋港幣$873換購鮑魚福聚盆菜宴（6-8位用）一客 （至2月7日 ）、於惠康/Market Place購買珍懿坊各款蛋卷/鳳凰卷320-454克，可享買1送1（至１月23日）、 憑enJoy卡惠顧美心中菜食府指定餐牌，享高達港幣$300美心中菜現金券（至2月28日）等。

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