港美關係︱特朗普曾提出要求釋放黎智英　李家超：政治壓力妨礙司法公正屬不應該

▲ 特首李家超。（陳靜儀攝）

美國總統特朗普正式就職，他早前曾揚言會爭取中方釋放壹傳媒創辦人黎智英。特首李家超稱，香港的司法公正是固若金湯，有強大而穩固的法治制度和法治基礎，強調「任何政治壓力，都是妨礙司法公正，是不應該的。」

李家超今早出席行會前表示，香港司法制度是很清晰的，法官會公平公正、不受干預、按法律原則作出最公平裁決，本港會繼續保持這方面優良傳統，公平公正審訊所有刑事案件，包括國安案件。

被問到特朗普上任後對香港包括經濟有何影響，李家超說美國新總統上場是好開始，相信中美關係可以進一步取得成功。特區政府一直與不同國家緊密聯繫和交流，包括美國，當局會繼續推動兩國人民連結，並強調要互相尊重及理解，為雙方人民帶來益處。

他認為中美雙方，以及香港與美國關係良好同樣有很多好處，重申香港有自由貿易，美國從中亦得到很多好處，本港目前有1400間美國公司，較前一年增加9%。李家超表示，會在推動與美國方面合作和聯繫繼續努力，但同時會為最壞情況做好準備，期望市民和企業得到保障。

在記者會宣布結束時，有記者問及會否擔心美國制裁更多香港官員，李家超轉身返回講台，並用英文回應指，美國針對香港的政治干預或不合理行動皆不會成功，「特別是我們相信我們所做的一切都是為了香港的整體利益。如果有人試圖干擾香港的審判，或干擾參與司法的官員或人士，那是行不通的。」

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】