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世界經濟論壇｜陳茂波抵瑞士達沃斯　向歐美、中東、日本大企業推介香港優勢

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 31 分鐘前

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熱門 萬千星輝頒獎典禮2024 保暖大法 王星 超市大搜查 升中面試 小一入學 財政預算案2025 名校專區 農曆新年 會員有獎

陳茂波與多位出席世界經濟論壇年會的金融工商界領袖共進午餐。(陳茂波fb圖片)

財政司司長陳茂波昨日（達沃斯時間一月二十日）早上抵達瑞士達沃斯，向來自歐美、中東、日本等地的大型金融、運輸、工業和科技企業，推介香港作為「超級聯繫人」和「超級增值人」的優勢和價值。

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陳茂波抵達後，與多位出席世界經濟論壇年會的金融工商界領袖共進午餐，包括來自歐美、中東、日本等地的大型金融、運輸、工業和科技企業。陳茂波簡介了香港最新的經濟和社會發展情況，特別是去年本港金融市場所取得的正面發展，以及在吸引企業、匯聚人才方面的成績；重點介紹了香港在金融、創科、貿易、航空運輸等方面發展策略和措施，以及如何為全球各地的企業和人才創造機遇。

其後，陳茂波與海灣阿拉伯國家合作委員會秘書長賈西姆．布代維會面，討論加強雙邊經貿合作。陳茂波指，期待加快推進香港與海合會簽訂自由貿易協定，並表示特區政府會積極推動更多與海灣阿拉伯國家的商務代表團互訪，推進兩個地區在數字經濟、綠色轉型的項目對接，以及在證券市場、伊斯蘭金融、資產及財富管理等領域的合作。

他下午與英國一家專門提供數字銀行服務的金融科技企業Revolut的主席Martin Gilbert會面，了解其數字銀行營運、加密貨幣交易、電子銀行服務保安風險管理等方面的最新發展。

今日將出席丁薛祥發表演說的特別環節
晚上，陳茂波出席世界經濟論壇舉行的歡迎酒會，他今日（達沃斯時間一月二十一日）將繼續在達沃斯的行程，包括出席國務院副總理丁薛祥發表演說的特別環節。

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