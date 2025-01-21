金童｜張繼聰新作演拳擊手　為角色落足苦功夠寫一本血淚史

▲ 電影《金童》劇照。

【金童 / 張繼聰 /謝安琪／拳擊】張繼聰最新個人電影《金童》終落實2025年強勢出擊，戲中挑戰體能極限，成功操肌圓夢。

今日，新作先導預告曝光，由張繼聰飾演的過氣天才拳手「金童」渾身激發正能量，儘管被對手擊倒、臉上戰績累累，但仍憑着信念和堅持到最後，正如他於預告中所言：「邊個理由夠厚？就可以撐到最後！」

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金童｜為戲落足功夫足寫一本血淚史

為了更加貼合角色，阿聰今次演出，無論戲內、戲外都「落足」了功夫，他形容爲之所下的苦功都足以夠料寫一本血淚史。阿聰透露，已將整個艱辛的鍛鍊過程拍攝下來，稍後便會公開這輯有血有淚的紀錄片，讓大家知道「金童」之路如何鍊成。

人生總會有任性的時候，阿聰這次的「任性」完全超出自己預算之內，他仍有不可置信的說：「現在回想起當日的自己，也覺得瘋狂。」原來在電影開拍前的一段漫長日子，阿聰已經開始給自己特訓，連出埠拍戲也有教練跟身，即使拍了一整個通宵戲。

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金童｜為貼近角色日夜苦練 身感被打

阿聰亦坦言，「其他人在收工休息，我仍在不停訓練，無論飲食、體能上都給自己刻苦的鍛鍊，所做的一切都好像跟自己作對！為了這個《金童》角色，我真的可以去到很盡，盡到自己也不能相信！」

阿聰甚至透露，曾試過練到身體上所承受的痛楚，讓他感覺好像被人打了他一頓又一頓。但信念戰勝一切，正如電影想要帶出的訊息一樣「邊個理由夠厚？就可以撐到最後！」，這也正正是阿聰演活了《金童》的原因。

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