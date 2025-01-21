男神古天樂︱古天樂化身「解圍大師」爆金句　與混血肥仔齊助問題男女解決煩惱

▲ 古天樂化身「解圍大師」不斷爆金句。

【古天樂 / 混血肥仔 / Uber Taxi】古天樂與網絡紅人混血肥仔再度攜手合作，以《古生 x Uber Taxi解圍專車》活動為香港人不費功夫SKIP走難題，全新短片在昨日（1月20日）上架。

古天樂用一程Uber Taxi的時間幫幸運被選中的乘客解決生活難題，，過程中接連爆出多句經典金句，包括：「我就係唔識先要讀（書）呀嘛，阿媽！」、一會兒又一針見血說：「執咗佢啦 嘥晒啲時間！」等，引發陣陣笑聲。

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▲ 《古生 x Uber Taxi解圍專車》

男神古天樂︱護士系學生壓力大

除搞笑，「解圍師」古天樂亦展現感性一面，問道：「今時今日有邊個係冇難題㗎？」、「係咪做緊你夢寐以求嘅嘢先係最重要」這些話引發觀眾共鳴，直擊生活中的困惑，讓四位幸運乘客直呼受益良多，Uber Taxi一日限定解圍專車任務成功！

片中首位需要解難的是大學生Ella，正攻讀護士系的她，要兼顧上學與實習，每日只睡3小時，她身心累積不少壓力，但最大的難題是不知道如何回應家人提問，同時亦不敢表達自己意見。

混血肥仔笑言：「你用返佢平時答記者嗰啲答案囉。」古天樂即時「上身」說：「我唔回應！（被問）『個病人點呀？』我唔回應！」3人頓時笑翻。

▲ 《古生 x Uber Taxi解圍專車》

男神古天樂︱阿媽教功課發脾氣

接着，來到2號幸運兒在職媽媽Isabella的上車點，她的難題幾乎是所有媽媽都面對的，就是教囝囝做功課的時候，經常忍不住發脾氣：「我好忟，好辛苦，講極都唔明，最嬲試過攞起佢成疊功課拍枱。」解圍師古天樂聞言瘋狂爆笑，他說：「『我就係唔識先要讀呀嘛，阿媽。』」

緊接，迎來正考慮轉工的Ka Wai，她說：「做咗差唔多兩年，日日都做差唔多嘅嘢，想轉做啲社交平台嘅嘢」

古天樂坦言經營社交平台不容易，身旁的混血肥仔默默點頭認同，他提議Ka Wai換位思考認清選擇：「如果你轉咗，嗰啲嘢會令你無晒時間。你調轉諗吓，轉咗工會衍生嘅問題，又係唔係你想要先？」一招解圍，輕鬆！

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男神古天樂︱市道不景資金見底

最後一站，兩位「解圍師」來到尖沙咀接載酒吧老闆Ka Kit，他正面對近年經營者的典型問題，市道不景加上資金見底，其次是租辦活動的場地遇到問題，更甚是有拆夥危機。古天樂一招點出問題核心：「你點解覺得搞活動可以幫到酒吧？你又唔係喺嗰度賣酒。」

經一輪追問，Ka Kit才透露自己想建立地下文化的品牌，古天樂反問他為何不直接做專門推動地下文化的唱片公司？他說：「嗰個酒吧，你都唔係諗住做大生意，根本都多鬼餘，執咗佢啦，嘥晒啲時間。」句句中Point。

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