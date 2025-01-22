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藥物安全｜服用1種常見藥後全身劇痛　45歲運動女健將慘變殘障暴瘦至60磅接受紓緩治療

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 27 分鐘前

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用服1種常見藥後全身劇痛，45歲運動女健將慘變殘障，暴瘦至60磅接受紓緩治療。

【殘障／泌尿道感染／抗生素】美國一名45歲女子多年來一直熱愛跑步和健身，惟3年前因治療泌尿道感染服用1種藥物後，竟變成殘廢，須入住安寧療護醫院接受紓緩治療、24小時全天候護理。

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藥物安全｜為治療尿道感染服用1藥物變殘廢

據《每日郵報》報道，45歲的Talia Smith在2021年4月，為治療泌尿道感染服用了醫生開出的3片抗生素「環丙沙星」（簡稱Cipro）。詎料她開始覺得全身有劇烈的刺痛感，「突然感覺像被電擊了一樣，從腳掌直到腿部都傳來劇痛」，形容體內有「炸彈爆炸」般的感覺。

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隨後她的肌肉變得僵硬，無法動彈，最後她不能再自己洗澡，「有一個星期我自己洗澡，接下來，我坐在椅子上洗澡。之後我的手就無法舉過頭頂了。」同時也不能咀嚼和吞嚥食物，除非先將食物磨成糊狀。

由於她和丈夫（一名殘疾退伍軍人）的健康狀況複雜，他們夫妻倆已無法再住在同一個家裡。5個月後，她住進安寧療護醫院接受紓緩治療，體重跌至只有60磅，且須接受全天候護理，並依靠輪椅出行。

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藥物安全｜醫生未告知副作用風險

Smith指，自己此前一直保持鍛煉身體，從來沒有生過病，但如今受到「Cipro」副作用的影響，從嚴重疼痛到出現顫抖的症狀，並被診斷出患有細胞肥大活化綜合徵，導致她呼吸困難，以及出現其他持續的過敏反應症狀。

Smith表示，就她的情況而言，她向醫生詢問了這種藥物可能產生的副作用及藥效，但醫生說這種藥物是安全的，而且被廣泛使用。然而，醫生並未提及會出現肌腱炎、神經損傷導致麻木、疼痛和刺痛、癲癇、震顫等副作用風險。

據報道，每年仍有數以百萬計美國人繼續服用這種藥物，即使醫生沒有警告其可能與導致神經損傷的嚴重疾病有關。報道又指，氟喹諾酮類藥物，無論是口服或吸入，都可能會引起副作用，嚴重者甚至引致永久殘障。據估計，每10,000名使用這些藥物的人中，至少有1至10人會受到這些副作用影響。

同場加映：泌尿道感染的8大成因

當細菌進入泌尿道時，便可能引起泌尿道感染，通常可透過處方抗生素治療；惟若感染擴散，細菌進入腎臟後，有機會進入血液，在極端情況下引致敗血症，危及性命。早些時間，台灣家庭醫學科醫生陳敬睿講解泌尿道感染的8大成因：

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泌尿道感染｜多喝水注意衛生習慣

陳醫生表示，想預防泌尿道其實很簡單，首先一定要多喝水，另外平時亦要多注意如廁和性交的衛生習慣，亦可以多喝蔓越莓（小紅莓）果汁，但要主意果汁含糖量較高，不宜多喝；而在治療上，泌尿道感染通常能夠靠服用抗生素治療，但一定要遵照醫生指引服藥，千萬不要自行停藥，以免造成復發或產生抗藥性。

——

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