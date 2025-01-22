大腸癌｜40歲工程師三餐吃「1款便當」　驚患3期大腸癌已擴散

▲ 台灣一名40多歲男子長期吃2類食物，某日突然腹痛無法排便，求醫後發現患上大腸癌三期。

【腹痛／腹脹／大腸癌／癌症／排便習慣】台灣一名40多歲男子因工作忙碌，常吃2類食物作晚餐果腹，日前因為突然腹痛及無法排便求醫，結果竟發現腸道長出一個直徑近5cm大小的腫瘤，隨後確診為大腸癌第3期。

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據台媒《中時新聞網》報道，該名男子是一位工程師，工時長之餘壓力亦大，平日三餐大多是買個排骨便當，又或者在很晚下班時買個炸物，搭配可樂、手搖飲品解決，甚少進食蔬果。

主診醫生、大腸直腸外科醫生陳致一表示，男事主在病發前3個月排便習慣開始出現改變，由原本2至3天排便1次，變成1天排便2至3次，且每次只排出一點點，即使去完廁所卻仍有便意，而肚子也經常有悶脹感。陳致一指出，這些其實已經是罹患大腸癌的警號，但男子當時並未在意。發病當日，男子與朋友聚餐，吃完之後肚子異常脹痛，又排不出大便，於是緊急前往醫院急症室求診。

經過電腦斷層掃描（CT Scan）、腸鏡等檢查後，陳致一發現男子的乙狀結腸處有一個直徑近5cm、如乒乓球般大小的腫瘤塞住腸道，於是當下先為男子開人工肛門，幫助他排出一肚子大便、緩解腹脹，之後再安排手術切除部分腸道及腫瘤。而病理結果顯示，男子為第3期大腸癌，且癌細胞已擴散到淋巴結，目前男子已開始接受化療。

陳致一表示，男子並沒有大腸癌家族病史，本身也沒有吸煙喝酒等不良習慣，但就長期進食炸物及含糖飲品，維持高糖、高脂、低纖維的飲食型態，可能是誘發早發性大腸癌（50歲或以下患病）的危險因素。他提到，過往亦有研究發現高脂肪、低纖維的飲食會改變腸道菌群，導致腸道慢性發炎，增加患癌風險。

他又強調，過量攝取紅肉與加工肉類早已被世界衛生組織（WHO）列為大腸直腸癌的致癌因素之一，建議每人每日的紅肉攝取量不要超過70克，每周不要超過500克，直言「一塊炸排骨，就100多克超標了。」

至於含糖飲品，陳致一就透露可樂、果汁等飲品攝取過多，同樣有可能促進腫瘤生長；曾有研究指出，每日飲用2杯含糖飲品的女性，其罹患早發性大腸直腸癌的風險會比一般人高2倍。

那麼市民該如何預防患上大腸癌？他就建議平日應少吃紅肉和加工肉類，轉而增加蔬菜、水果和全穀類食物的攝取量，並減少飲用含糖飲品，可改喝水或其他無糖飲品。陳致一亦鼓勵市民採用地中海飲食法或其他以植物為主的飲食型態，促進腸道益菌生長。一旦發現排便習慣出現改變，例如由便秘變成腹瀉、大便形狀變細、排便後仍有便意等情況，就應該提高警覺，盡快求醫。

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大腸癌｜宜2年做1次大腸檢查 高危人士留意身體徵兆

台灣肝膽腸胃科醫生詹宜學在其Facebook專頁提醒大眾，定期做大腸鏡檢查和糞便篩檢很重要。詹宜學引述台灣衛福部統計，每2年做一次糞便篩檢，能夠降低35%大腸癌死亡率。他亦呼籲10大高危人士，要小心留意身體8大異狀，越早發現和治療，治癒機率越高：

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大腸癌｜大腸癌7大症狀

詹宜學亦曾列出以下7大症狀，呼籲多加留意身體異狀，尤其是排便習慣轉變：

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