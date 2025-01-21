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腦中風｜61歲女星開直播突打鼻鼾　搶救1小時猝逝死因曝光　醫生教4招判斷中風先兆

都市病

撰文： 黃堯姿

發布時間： 21 分鐘前

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【織姫＆彦星／腦中風／爆血管／猝死】61歲日本女歌手織姫日前在直播期間突然打鼻鼾，被送院搶救後證實腦出血，終告不治。「織姫＆彦星」的另一成員福本繁幸仍未能接受拍檔死訊，大批粉絲亦大感震驚。

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綜合日媒報道，日本歌手組合「織姫＆彦星」的織姫（原名：坂本三千代）於上周六（18日）晚上進行直播時，突然開始打鼻鼾。當時有觀眾發現異常，立刻致電其經紀公司。58歲男拍檔福本繁幸趕往現場將織姫送院搶救，1小時後證實死亡，終年61歲。醫院其後證實死因是蛛網膜下腔出血，屬於急性出血性中風。

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據悉，織姬在當晚直播開始前身體未見異常，事前還在自己的社交平台發文，邀請粉絲們看直播，且近來也沒有任何身體不適的徵兆。「織姫＆彦星」將於今年7月成立10周年，兩人最近商討推出新歌。織姫亦原定在今日（21日）出席她的拍檔福本繁幸政治界的記者會，沒想到突然傳來死訊。福本繁幸對於織姫死訊感到震驚，坦言至今仍難以接受：

她是如此認真、誠懇，正是因為有她，我們才能活動這麼多年。她突然離去，我至今雙腿仍在顫抖。

福本繁幸難過表示，為了繼承她的遺誌，記者會仍將按計劃舉行，之後仍會以「織姫＆彦星」名義繼續出席歌手活動，感謝所有支持「織姫＆彦星」的歌迷。

織姬與唱片公司社長福本繁幸在2015年組成合唱團體「織姫＆彦星」，起初在栃木縣展開活動，在2016年發行首張唱片，後來範圍擴大到全國演出，直到本月仍有出席活動。織姬突然過世的消息傳出後，大批粉絲表示相當震驚不捨。

腦中風｜腦中風２大成因

腦神經科專科醫生李常威教授曾接受訪問時表示，中風是腦血管疾病，當血液運行至腦部出現不正常時，會導致腦細胞壞死，病發原因有二：

1. 缺血性中風（腦血管栓塞）

即急性中風，8成中風患者屬此類別。由於輸送血液到腦部的血管硬化，導致血管狹窄或閉塞，一般而言，是由於血塊或脂肪積聚血管所致。缺血性中風可及早防範，盡早治療更可減輕病情。

2. 出血性中風（腦出血）

俗稱「爆血管」，由於高血壓或腦血管疾病，導致腦血管破裂。有時中風血管栓塞，有可能１、２個小時甚至幾分鐘內自行通回恢復，部分患者以為可以不理會，其實有機會引致大中風。

腦中風｜可從4大症狀判斷

本港腦神經科盧文偉醫生曾接受訪問，提醒大眾出現以下任何一點都可能是「腦中風」警號：

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臨床上，中風急救有3小時的「黃金時間」，越早救治，才有可能降低死亡率和致殘率，所以早期識別尤為重要，需在5分鐘內準確辨別，記住「中風120」口訣，關鍵時刻能救命：

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