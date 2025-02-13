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畢業新出路｜內地大學畢業生爭做「鐘點姐姐」　1優勢受僱主垂青月入5位數

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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近年內地的家政行業充斥著年輕有活力的00後青年，有些更是大學畢業生、小鮮肉。 （取圖自小紅書）

【畢業生出路/畢業搵工/新興行業/家務助理/請鐘點】在職爸媽要返工，又要湊小孩好辛苦，但又怕請工人姐姐麻煩多，所以不少父母都愛請鐘點幫手打掃家居。而平常鐘點清潔工大多是中年姨姨，但近年內地業界卻充斥著年輕有活力的00後青年，有些更是大學畢業生、小鮮肉。有00後內地女生更組織一支「00後」清潔隊伍進軍市場，她更披露月收入可達過萬元，十分可觀。

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畢業新出路｜最年輕20歲入行做家務助理

綜合內地媒體報道，該名00後內地女生名伍燁玲，她擁有一支20人的福建廈門保潔團隊，隊員主要都是「00後」的青年人，其中最年輕的成員只有約20歲。

同場加映貧窮人士共通點：

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畢業新出路｜月薪比應屆畢業生可高出近7成

談及年紀輕輕便入行成為「清潔姐姐」，伍燁玲坦言是工資頗吸引，勤力些基本可有5位數。悠然邦營銷副總經理金水江亦同樣表示，現在很多公司裡的清潔員工月入也有7到8千元，同時亦有一些花紅，總體月入過萬不是夢，他更指出不少人是坐私家車上班的。

伍燁玲透露，在去年12月時，便接了過百單的清潔工作，比平常的多了三分之一。有一名重慶的男孩透露，新年前非常忙碌，接訂單「接到手軟」。

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TOPick小編查看過一些小紅書00後的全職家政助理的帳戶，普遍工資也是圍繞在時薪約40到50元，基本一天收到300多到400多元，以一個月工作26天計算，月入確實是可以達過萬元。

有調查顯示，2023年內地大學畢業生的平均月薪只有約為6千元，所以對於剛畢業的新鮮人來說，任職家務助理是頗為吸引的行業。

畢業生新出路｜年輕人懂善用新科技受僱主垂青

而為什麼這班青年人在行內如此吃香？伍燁玲指出，年輕新一代有其優勢，好像他們較懂得善用新科技清潔，如視乎情況自備清潔機、吸塵器等。廈門市家庭服務協會會長亦提到，近年家務助理的要求趨向專業化，越來越多的高學歷人士投身行業。這批年輕人有活力，而且充滿專業的知識，深受僱主喜愛。

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畢業新出路｜深圳漂流男孩從設計專業轉行

這些新入行青年人更會把工作的日常拍到網上分享，以尋求新的工作機會。小紅書上有一名深圳漂流、網名「三方于」的男孩，他剛從大學畢業半年，本科是讀設計的，但他在3個月前毅然決定轉行成為家務助理。三方于指出，常常會被問及選擇做家務助理的原因，但他認為很多人對家政這個行業有很大的成見及誤解，

你遇到好的家政公司就會有不斷向上的空間，這也是我願意加入行家政的原因。

行業每天工作時間不定，看訂單量而定，但普遍的流程基本是由上午8時工作到中午12時，中午飯後再接下一家的清潔工，有時工作到差不多8、9點。三方于直言很累，但收入十分可觀，而且他開始慢慢的帶領新人，有望成為一支團隊的負責人。

畢業新出路｜網友：那中年人都幹什麼去？

越來越多年紀輕輕的青年人投身高體力勞動的家政行業，不少人網友也為此班人打氣，但同時又感到心痛，「每個人都在用力的活著」、「加油，勤勞的小女孩最可愛。」、「看著有點心疼，女孩照顧好自己，不要太累了」；不過，也有人提出一個殘酷的問題，「年輕人做保潔，那中年人都幹什麼去？」

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