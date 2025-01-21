世界桌球大獎賽｜奧蘇利雲、卓林普等名將3月啟德體藝館對壘　門票1.27發售

▲ 傅家俊將在表演賽中亮相，表明會「好似決賽咁打」。(陳靜儀攝)

【啟德體育園/桌球】世界格蘭披治桌球大獎賽（WST）將首度登陸香港，在3月4至9日於啟德體育園舉行，匯聚全球排名前32的頂尖桌球高手，爭奪冠軍榮譽及世界排名，包括去年經優才計劃來港的奧蘇利雲（Ronnie O’Sullivan）及卓林普（Judd Trump）。

賽事今年首度衝出英國落戶啟德體藝館，3月4至9日每日上演兩場比賽（下午1:30及晚上7:30），容納5,000名觀眾，不僅是目前世界桌球巡迴賽中，擁有最多觀眾的賽事，更是香港相隔35來再次舉辦排名賽，以及體育園3月正式開幕後的首場體育盛事。

賽事總獎金亦由去年38萬英鎊增至70萬英鎊，其中冠軍獎金由10萬英鎊增至18萬英鎊，均是歷年之最。

體育園正式開幕後首場體育盛事

參賽者方面，包括全球排名前32名的頂尖桌球高手，當中世界桌球天王「火箭」奧蘇利雲，及「世一」卓林普，將繼去年成為香港居民後，首次在主場出擊，勢必帶來精彩對決。

其他有望參賽的球手包括：丁俊暉、沙比（Mark Selby）、羅拔臣（Neil Robertson）、梅菲（Shaun Murphy）、艾倫（Mark Allen）、希堅斯（John Higgins）、威廉斯（Mark Williams），及現任世界冠軍加蘭韋爾遜（Kyren Wilson）。

賽事公開門票下周一（27日）上午8時18分，於快達票及大麥網發售，票價80至2,580元。由於比賽日下午及晚上時段各有兩場連續比賽，球迷購買單節門票，即可觀看兩場比賽。

羅永聰： 桌球仍是香港重要軟實力

WST行政總裁Simon Brownell指，能首次在港舉辦WST其中一項最大型賽事，是桌球運動無比重要的時刻，相信不但球手非常興𡚒，球迷亦會有難忘體驗。

中國香港桌球總會主席羅永聰指，很高興香港可再次舉辦高水平排名賽，相信將為香港桌球史寫下新一頁。

他盼透過是次比賽，向港人及世界展示香港舉辦大型賽事的能力，且桌球仍是香港重要軟實力，希望政府再審視桌球是否應繼續列為體院A級精英項目。

傅家俊：場場都好似決賽咁打

F-Sports Promotion Limited總裁封歡歡則稱，桌球不僅是一項專業運動，也是一種文化，甚至代表香港精神，知名賽事能落戶香港，更反映香港作為盛事之都的魅力。

她又指，已為賽事準備1年多，未來期望引進頂尖桌球賽事，並培育更多專業球手。

此外，香港名將傅家俊將在表演賽登場，他說雖然遺憾今年未能躋身全世界前32名，但仍十分期待是次賽事，形容每場都是「硬仗」，「大家都係今年前32名，狀態好好先有資格參賽，每一場比賽都應該好精彩、無冷場，場場都好似決賽咁打。」

另由F-Sports Promotions Limited與世界職業桌球協會合辦的香港桌球學院，將在賽事期間於啟德零售館開幕。

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記者：梁薾心