輪椅老伯｜老伯三岔路口「揸」電動輪椅　突然切線險被撞網民批：隨時累死司機

▲ 老伯三岔路口「揸」電動輪椅，突然切線險被撞網民批：隨時累死司機。

【電動輪椅 / 危險駕駛 / 觀塘】電動輪椅上馬路？近日，有人在Threads上傳影片，指其在觀塘區1處三岔路口見到有老伯「駕」電動輪椅於馬路行駛，其間更在突然切線變道，險釀車禍。此事引起網民熱議，批評老伯此舉十分危險，累人累物。

巴士阿伯｜阿伯嘟廁紙當付車資 車長勸畀錢反被鬧爆

輪椅老伯｜馬路「揸」電動輪椅

樓主上傳影片並附言稱「？？？？？最尾見佢cut線差啲畀的士撞」。據影片顯示，事發於觀塘協和街與同仁街交匯的三岔路口，1名身著粉色衫，戴藍色鴨舌帽老伯「駕」電動輪椅於左側車道行駛，老伯駛近實線處時突然切線變道至右側，十分危險，兩車道後方的的士與私家車放緩速度與其保持一定距離。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

此時路口的紅燈已亮起，老伯行至車道最前方的實線處，與貨車及電單車一同等待，其間低頭不語，亦未四周觀望留意路況。綠燈亮起後，其他車輛提速駛離，惟老伯的電動輪椅緩緩啟動，僅向前行駛2至3米；而老伯正後方的私家車仍未見踪跡，相信由於路口無法變道超車，只得慢速尾隨其後。

▲ 影片最後，老伯途經三岔路。（取自Threads）

輪椅老伯｜網民：累死啲司機

此事引起網民熱議，有人批評老伯行為危險，又可能連累他人，「呢啲隨時累死啲司機」、「馬路地大任我行」；還有不少人指也曾遇見類似情景，「嚟深水埗行幾日，你就會覺得佢呢啲係平常事」、「屯門都係，電車+電動輪椅行人路」、「我見過電動輪椅行功速公路兼上埋橋（佢用龜速行）」、「粉嶺都成日有一個，仲要逆線」。

最新影片推介：

利鋸大媽｜大媽街頭手持利鋸揈嚟揈去 途人險被「劈」：危險人物

東張西望丨港鐵站跌倒阿伯強調自己非碰瓷黨 張小姐向對方反索償3萬元

港鐵阿伯｜阿伯約戰後生仔車廂MMA被乘客制止 港漂目擊：東鐵線在香港是傳奇鐵路線

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】