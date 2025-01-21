小三五索︱吳家樂指五索行錯關鍵一步　鄧兆尊自稱與馬氏家人相熟大爆料

▲ 吳家樂與鄧兆尊在YouTube頻道談五索事件。

【五索 / 鍾睿心 / 馬清鏗 / 吳家樂 / 鄧兆尊】現年34歲的KOL「五索」鍾睿心（Rachel）被傳媒揭發做66歲大生銀行主席及大生地產副主席馬清鏗小三，而且時間達9年，成為網絡熱話。

吳家樂與「現代韋小寶」鄧兆尊在YouTube頻道《娛樂好好玩》在昨日談及此事。吳家樂指五索繼續做小三肯肯定已可豐衣足食，估計她突然爆料應不甘只做小三，而是想「有個名份」做二房，但「傾唔掂數」於是一拍兩散，不過吳家樂指成件行動最錯一件事，就五索找林作做軍師。

至於鄧兆尊鄧兆尊估有人因生活費大減，因此想釜底抽薪，但他也同樣指她卻找錯林作幫忙，結果「收唔到科」，又推斷五索想另泊「碼頭」。

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小三五索︱鄧兆尊認識馬家人

為五孩之母的五索，她第一胎是為前夫所生，至於其他孩子，鄧兆尊表示：「第一樣嘢，四個小朋友係咪同一個老竇呢？冇講過！其次就係話一個男人同你9年，呢個關係會唔會Keep得好長呢？一個人最多可以3次剖腹產子，佢生咗5次，即係話最少兩次順產，呢個女仔個Body耐用度有幾好呢？」

另外，鄧兆尊自稱自己與認識馬家人，稱：「馬生嗰啲兄弟嗰啲仔女，我有一個識嘅，我走去問佢呢個問題，佢只係答我一句『哈哈』，即係姪仔聽到就哈哈大笑咁樣答我。」他指對方沒提此件事，但認為大笑即暗示整個家族都知道此事。

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小三五索︱勸五索不要高估自己

至於五索曾指對方元配不知她存在，鄧兆尊即叫五索不要高估自己。而吳家樂認為五索自自己有4個小朋友，於是貪心「想分嘢」。

而鄧兆尊再爆另一單料：「以前有個女星，佢交過4至6個有錢佬，冇啦啦就有咗，佢就問我點？我應該同邊個攤牌？我話呢啲冇得攤牌，你驗DNA，你同時期吖嘛，你唔好諗住漁翁撒網，卒之佢成功咗，6個一齊收錢，6個都唔認頭，直頭唔驗，一人一百萬，Bye Bye!唔要小朋友，你自己養。」

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