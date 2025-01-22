  • 20°C
香港時間：2025122日 (三) 11:23

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 萬千星輝頒獎典禮2024 保暖大法 王星 超市大搜查 升中面試 小一入學 財政預算案2025 名校專區 農曆新年 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

利是封2025｜全港商場蛇年利是封大晒冷　一文睇盡換領詳情+攻略【持續更新】

休閒消費

撰文： 李惠儀

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 萬千星輝頒獎典禮2024 保暖大法 王星 超市大搜查 升中面試 小一入學 財政預算案2025 名校專區 農曆新年 會員有獎

如果想換取靚靚商場利是封，就要留意詳情啦！

【農曆新年2025/免費利是封/商場利是封換領】蛇年將至，大家準備好靚靚利是封了嗎？TOPick記者率先為大家收集全港商場蛇年精美利巿封，它們各有特色，包括傳統刺繡、可愛卡通、甚至有旗袍及唐裝設計，包羅萬有，只要在活動推廣期間在心儀商場消費滿額，即可換走！

點擊圖片放大
+7
+6

利是封2025｜1.MCP新都城中心＋MOSTown新港城中心：LEGO福星開運利是封套裝

恒基地產旗下兩大旗艦商場將軍澳MCP新都城中心及馬鞍山MOSTown新港城中心，聯乘LEGO®特別推出「LEGO®福星開運利是封套裝」（一套4款，共8個）！勁得意樂高人仔新春造型利是，配搭玩味十足開運祝福語，新一年助您開運納福！ 

一套4款的樂高人仔配搭醒目喜慶賀年服裝登場，以活潑粉紅、典雅大紅、喜慶橙黃及清新堇紫色作主色調，髮絲及中式服飾中扭結及領口位置均特別配以浮雕效果，精緻而有立體感！

樂高人仔手持玩味十足的祝福語，寓意十足又非常富有本土特色！「掂到飛起」︰祝福大家新一年事業學業運爆升；「食極唔肥」︰祝願大家有口福之餘身體又健康；「新年行大運」︰福氣滿滿，好運接踵而來；「花開富貴」︰好像盛開的鮮花充滿生機又有好福氣！設計加上燙金及浮雕加工揮春，打造立體層次感的線條，玩味十足！H．COINS會員於場內以電子貨幣消費滿指定金額即可換領一套四款，共八個利是封！

利是封2025｜恒基地產旗下兩大商場MCP新都城中心及MOSTown新港城中心 聯乘 LEGO® 推出「LEGO®福星開運利是封套裝」

「LEGO®福星開運利是封套裝」換領詳情：

MCP 新都城中心MOSTown 新港城中心
日期：2025年1月10日至28日日期：2025年1月10日至2月16日
時間：中午12時至晚上10時時間：中午12時至晚上10時
地點： MCP CENTRAL L1會員專區地點：MOSTown 新港城中心L3 會員專區

換領詳情：

H．COINS會員以電子貨幣即日消費滿 HK$688#或以上，即可換領乙套 (一套四款，共八個)

#憑最多2組不同商戶的消費單據，每張發票最少HK$100，並連同相符的電子貨幣交易存根。

換領詳情：

H．COINS會員以電子貨幣即日消費滿 HK$688*或以上，即可換領乙套 (一套四款，共八個) 及LEGO®開運迎新春期間限定店HK$50 優惠券乙張

*憑最多3組不同商戶的消費單據，每張發票最少HK$100，並連同相符的電子貨幣交易存根。

利是封2025｜2.荷里活廣場：Sesame Street x LINE FRIENDS利是封套裝

荷里活廣場準備了兩款Sesame Street x LINE FRIENDS主題特別版賀年利是封，包括「甜蜜尊貴揮春利是封二合一版」套裝（1套6款，每款1個）及「甜蜜美滿利是封」套裝（1套6款，每款1個）！

除了展現Sesame Street 及LINE FRIENDS各個可愛角色造型外，利是封上均印有有趣的「食」字語句，如「熊福齊天」、「熊運當頭」、「兔氣揚眉」等，為利是封添上歡樂及幽默感！

顧客憑即日之電子貨幣消費滿指定金額或VIC會員可憑積分即可換領指定特別版利是封套裝，把握機會為新春拜年作好準備！（數量有限，換完即止）

利是封2025｜荷里活廣場 「甜蜜美滿利是封」套裝

Sesame Street x LINE FRIENDS主題特別版賀年利是封換領詳情：

款式換領方法
「甜蜜尊貴揮春利是封二合一版」套裝（1套6款，每款1個）憑場內即日電子貨幣消費滿HK$800（憑最多2間不同商戶的即日發票，每組有效電子消費發票需達HK$100 或以上），連同該商戶發出之機印發票及相符之電子貨幣付款存根 或 VIC會員以40積分即可換領一套
「甜蜜美滿利是封」套裝（1套6款，每款1個）憑場內即日電子貨幣消費滿HK$300（憑最多2間不同商戶的即日發票，每組有效電子消費發票需達HK$100 或以上），連同該商戶發出之機印發票及相符之電子貨幣付款存根 或 VIC會員以30積分即可換領一套
  • 換領日期：VIC 會員可於1月10日起於商場APP 優先預留, 更多消費換領詳情請參閱荷里活廣場網頁稍後公布
  • 消費換領時間：中午12時至晚上8時
  • 消費換領地點：荷里活廣場1樓禮品換領處（近MUJI）

最新影片推介:

童學園
校園直撃｜少數族裔研發創新菠蘿包口味　筏可校長：平庸學生也能出人頭地

利是封2025｜3.東薈城名店：「財圓滾滾」新春賞賀年禮品

東薈城名店倉x 雀巢®KITKAT®新春限定利是封套裝一套十個，每套均附上一個以雀巢®KITKAT®日本新年禮盒為設計靈感的和式棉質旅行證件套。你可利用附送的8款新春刺繡章貼，按個人喜好設計屬於你的旅行證件套，最後使用燙斗熱力將刺繡章貼固定。5款大小設計不同的利是封均以環保紙張製造，全部以招福開運的招財貓及圓滾滾達摩為主題。

傳統上，人們許願時會先在達摩的左眼畫上黑眼珠，願望達成後再填上右眼，而利是封的達摩雙眼已點睛，意味着願望定能成真！還可把達摩及招財貓相撲手從利是封撕下，放上組裝好的相撲擂台，即可體驗日本傳統且有趣的紙相撲遊戲，願你來年旗開得勝！

利是封2025｜期許新的一年幸運滿瀉，就不能錯過東薈城名店倉x 雀巢®KITKAT®新春限定利是封套裝

換領詳情：

由2025年1月13日至2月2日，CLUB CG會員本人於東薈城名店倉指定商戶即日以電子貨幣消費滿指定金額，即可換領以下豐富購物禮遇；使用指定渣打信用卡付款更可賞上加賞，額外獲高達港幣600元無消費門檻之商場電子現金券，高達8%回贈！

利是封2025｜4.利東街：喜慶燈海利是封

利東街的利是封以其高貴典雅的風格廣受大眾喜愛。今年推出的「喜慶燈海利是封」，設計靈感來自利東街絢麗的燈籠海裝飾，採用了獨特的燙金縷空技術，精緻地刻畫出利東街及燈籠海的細膩剪影。配合高貴的香檳金色珠光利是封，及以壓紋工藝製作的大紅燈籠，使其更具質感和層次感。這款利是封採用「內金外紅」的喜慶配色，完美呈現燈籠海的璀璨光彩，與今年的新春裝飾相輝映，寓意著心想事成、蛇年行大運的美好祝福。

利是封2025｜利東街利是封

換領詳情：

由2025年1月1日起至2月12日期間，利東街會員可憑800電子積分，換領一套共八個的限量版「喜慶燈海利是封」。數量有限，換完即止。緊記把握機會擁有這份獨具匠心的節日珍藏，感受來自利東街的美滿祝福！

利是封2025︱5.ELEMENTS圓方：「春意盎然」限量版利是封

ELEMENTS圓方推出「春意盎然」限量版利是封，此系列以萬象更新為設計靈感，沿用高貴簡約的設計展現春天繁花盛放的優雅圖騰，融合獨特的壓刷技術與藝術感十足的鏤空設計，滲透著幻彩珠光，為你的新年增添耀眼的璀璨光芒。

利是封2025｜利是封以萬象更新為設計靈感，沿用高貴簡約的設計展現春天繁花盛放的優雅圖騰

換領詳情：

由2025年1月6日至28日期間，顧客於ELEMENTS圓方消費滿指定金額，即可換領一套限量版利是封，為摯愛親朋送上極具品味的暖心祝福。同時，商場亦特意聯乘東亞銀行推出限時優惠，使用旗下指定信用卡消費滿指定金額，即可額外賺取高達港幣$400商場電子禮券。

  • 日期: 2025年1月6日至28日
  • 時間：上午10時至晚上10時
  • 地點：ELEMENTS圓方金區二樓（DAMIANI對面）
即日電子消費滿^消費獎賞 
(獎賞一)		東亞銀行信用卡額外
消費獎賞 
(獎賞二)		ELEMENTS Club 鑽石級及
白金級會員額外專享
(獎賞三)
HK$500餐飲 / 娛樂商戶單一消費ELEMENTS限量
版利是封套裝1套		HK$500
ELEMENTS圓方
帶指定消費時尚服
飾電子禮券		1.5倍ELEMENTS積分
HK$10,000 HK$500
ELEMENTS圓方
帶指定消費時尚服
飾電子禮券		HK$400
ELEMENTS圓方電
子禮券		1.5倍ELEMENTS積分

利是封2025｜6.領展：繁花似錦迎新歲新春利是封

揮別甲辰龍年，2025年即將迎來朝氣滿滿的乙巳蛇年。為了迎接這個嶄新的開始，領展特別推出「繁花似錦迎新歲」禮品換領活動，以兩款精美的喜慶禮品為您送上新春祝福！率先推出一套四款、以繁花似錦為主題的「新春利是封」為各位於農曆年營造好運勢。

利是封2025｜繁花似錦新春利是封

「繁花似錦迎新歲」禮品換領活動詳情：

  • 利是封換領日期：2025年1月1日至28日
  • 電子印花換領日期：2025年1月1日至2月28日
  • 利是封：上午11時至下午8時
  • 利是封及電子印花換領地點：以下40個領展指定商場或街市的顧客服務台
港島及離島區愛東商場、小西灣廣場、富東廣場及街市、逸東商場及興華廣場
九龍區樂富廣場及街市、黃大仙中心、竹園廣場、啟田商場、秀茂坪商場及街市、鯉魚門廣場、寶達商場、德田廣場及街市、彩明商場、TKO Gateway及街市、TKO Spot及街市、南昌薈及街市、何文田廣場及街市、慈雲山中心、彩雲商場及彩雲三期街市、愛民廣場及街市、鳳德商場及街市、長發廣場
新界區T Town、天澤商場及街市、天瑞商場、天盛商場、天耀廣場、蝴蝶廣場及街市、良景廣場、彩園廣場、太和廣場、富善商場及街市、大元商場及街市、頌安商場、禾輋廣場及街市、沙角商場、顯徑商場及街市、美林商場、愉翠商場及街市

利是封2025｜7.東港城X錦薈坊 X life@KCC：「雍容華貴 矜貴閃爍」手工利是封

新鴻基地產旗下將軍澳東港城、屯門錦薈坊及葵興life@KCC特別推出「雍容華貴 矜貴閃爍」限量版手工利是封，以中國傳統衣飾為設計靈感，呈現四款尊貴優雅造型，包括展現女性東方之美的旗袍，以及盡顯男士儒雅風範的唐裝，完美詮釋東方韻味。其精緻利是封手工細節與細膩的印刷技術，彰顯了奢華高貴的東方美學，每一款利是封皆如藝術品。

「雍容華貴、矜貴閃爍」限量版手工利是封以被譽為最能展現女性東方之美的復古旗袍、以及盡顯男士古典優雅的風範的唐裝為設計主軸，創作出4款（包括2款長封及2款短封）的不同造型的利是封設計，糅合了傳統元素與現代工藝，採用獨有的觸感紙印刷，突顯細緻紋理，更加入多項印刷技術，造工精細無比，每款利是封都仿如一件藝術品，值得收藏。

利是封2025｜東港城 X 錦薈坊 X life@KCC 「雍容華貴 矜貴閃爍」限量版手工利是封

「雍容華貴 矜貴閃爍」限量版手工利是封換領詳情：

商場：東港城錦薈坊life@KCC
推廣日期：2025年1月8日至1月28日
(或至換完即止)		2025年1月8日至1月28日
(或至換完即止)		2025年1月8日至1月28日
(或至換完即止)
換領時間：下午1時至晚上10時

星期一至五﹕
上午10時 - 至晚上6時

星期六、日及公眾假期﹕
下午1時至晚上8時

上午10時至晚上10時
換領地點：2樓禮品換領處2樓顧客服務中心joy@KCC 2樓禮賓部
換領方法：

（每套4款各2個）

(數量有限，換完即止)

（每套4款各2個）

(數量有限，換完即止)

（每套4款各2個）

(數量有限，換完即止)

商場地址：

新界將軍澳

坑口重華路8號

(港鐵坑口站A1出口)

新界屯門

屯隆街1號

(港鐵屯門站B出口)

新界葵涌

葵昌路72至76號

(港鐵葵興站E出口)

查詢電話2628 73992450 00212400 8000

利是封2025｜8.新地旗下Mikiki、將軍澳中心及卓爾廣場：「喜蛇迎春」利是封

新鴻基地產旗下三大商場Mikiki、將軍澳中心及卓爾廣場聯手推出「喜蛇迎春」利是封套裝，以家傳戶曉經典電子遊戲「貪食蛇」為設計靈感，並融入了金元寶、桔、糖果及迎春花等賀年喜慶元素，精心打造長、短封身合共四款設計新穎而玩味十足的新春利是封。

利是封設計透過3D浮雕印刷及蛋殼紙增添獨特觸感，有多重質感，向上拉開以「貪食蛇」電子遊戲為理念的機關，暗藏了賀年祝福佳語，配以4款色彩繽紛賀年喜慶顏色設計。

由2025年1月8日至1月28日，於Mikiki、將軍澳中心或卓爾廣場任何商戶，以電子貨幣消費滿HK$800* 即可換領長封或短封利是封一包。長封及短封每包均有兩款利是封（每款4個，共8個），數量有限，先到先得，換完即止。

利是封2025｜新地旗下Mikiki、將軍澳中心及卓爾廣場「喜蛇迎春」利是封玩味登場

新鴻基地產三大商場「喜蛇迎春」利是封套裝換領詳情：

商場:Mikiki將軍澳中心卓爾廣場
換領日期：2025年1月8日至1月28日
（或換完即止）		2025年1月8日至1月28日
（或換完即止）		2025年1月8日至1月28日
（或換完即止）
換領時間：下午1時至晚上10時下午1時至晚上10時下午1時至晚上10時
換領地點：

Mikiki 

1樓顧客服務中心

將軍澳中心 

G/F中庭換領專櫃

卓爾廣場

地下顧客服務中心

查詢電話：3980 99303417 43282468 2009
換領詳情：以電子貨幣每消費滿HK$800* 即可換領長封或短封利是封一包，每組單據最多可換領3包。以電子貨幣每消費滿HK$800* 即可換領長封或短封利是封一包，每組單據最多可換領3包。以電子貨幣每消費滿HK$800* 即可換領長封或短封利是封一包，每組單據最多可換領3包。
點擊圖片放大
+15
+14

利是封2025｜9.新地5大商場：「『繡』麗盛放」刺繡利是封 

新鴻基地產旗下5大商場：北角匯、上水廣場、PopWalk天晉滙、荃錦中心及新領域廣場，特別推出限量版「『繡』麗盛放」刺繡利是封，透過三大吉祥物：福鵲、錦鯉、蝴蝶，融入手工極精細的刺繡、珠片、絨毛及燙金等工藝細節，設計出一套三款帶有喜慶寓意的利是封。

每套6個的「『繡』麗盛放」利是封，包含三大吉祥物--福鵲、錦鯉、蝴蝶款式，分別寓意福壽雙全、富貴吉祥、幸福美滿，更配上牡丹、碩果、荷葉等圖案及三種鮮艷奪目的開運顏色設計，當中嬌艷桃紅色代表行好運，紫色代表招貴人，黃色則代表財源滾滾；款款設計雅緻，手工精細，立體刺繡觸感更展現矜貴心思，燙金與閃爍珠片則令利是封耀眼生輝，可媲美藝術品。

利是封2025｜瑰麗刺繡尊貴版(盒裝)，內含3大吉祥物_蝴蝶,福鳥及錦鯉，透過精緻刺繡工藝躍現於利是封上，更顯矜貴高雅

「『繡』麗盛放」刺繡利是封換領詳情：

商場：北角匯、上水廣場、PopWalk天晉滙、荃錦中心及新領域廣場
推廣日期：2025年1月11日至換完即止
換領時間：上午10時至晚上10時
換領地點：各商場顧客服務中心
利是封：

「繡」麗盛放利是封

瑰麗刺繡尊貴版(盒裝)/絢麗燙金版(包裝)

換領方法：

憑該商場商戶即日發出消費滿HK$1,200*之電子發票，可換領瑰麗刺繡尊貴版(盒裝)利是封1套。

/憑該商場商戶即日發出消費滿HK$600*之電子發票，可換領絢麗燙金版(包裝)利是封1套。

利是封2025｜10.The ONE：8燦子庇佑法寶

The ONE聯手燦子推出兩大必備新春法寶，包括一套兩款共八個的「『燦』住你行運利是封套裝」。

「謹賀新年利是封」以充滿活力的紅色配上燙金設計，燦子、小琪及KUMA化身招財貓，為大家帶來福氣與財運；另一款「食得是福利是封」則以香檳金色為基調，展現燦子滿足的吃貨表情，幸福感滿溢！顧客只要成為The ONE Club會員，並於The ONE任何商戶以電子貨幣消費滿指定金額，即可換領「『燦』住你行運利是封套裝」或The ONE HK$100購物現金券，一起迎接充滿喜氣的新一年！

利是封2025｜The ONE x SHO-CHAN 幸運新年「燦」住你_「『燦』住你行運利是封套裝」、「蛇年『燦』你！揮春套裝」及The ONE HK$100購物現金券

「燦」住你行運利是封套裝換領詳情：

  • 日期2025年1月10日至換完即止
  • 換領詳情：The ONE Club會員於The ONE任何商戶以電子貨幣消費滿HK$600，即可換領「『燦』住你行運利是封套裝」兩套。

利是封2025｜11.海港城：「恭喜8財」限量版利是封

福蛇迎春，恭喜8財！新年送上喜慶吉祥的祝願就是「發」不離口。海港城今年以寓意「發」的吉祥數字8為創作概念，設計出6款絢麗雅致的利是封。顧客可於即日起至1月28日，憑消費換領或以慈善價購買利是封，收益會全數撥捐「香港血癌基金」。

與「發」字發音相近的「8」是中國傳統吉祥數字，寓意財富和繁榮，一套6款共18個的「恭喜8財」利是封就將8及不同數字給合，傳遞出意頭十足的新年祝福。色彩絢麗的利是封利用各種圖案和吉祥圖騰展現出靈蛇紋路，再加以浮凸及燙金壓紋等工藝，讓吉祥數字組合更活靈活現。

六款雅致的利是封分別在紅、橙、黃、紫、粉紅和湖水綠的主色上綴以金色，拼湊成賀年數字組合888、28、338、128、168及18，送上包括「發發發」、「人人身心發」、及「齊齊易發」等祝願，寓意新一年「蛇」來運到，事事一路發！

利是封2025｜海港城今年以寓意「發」的吉祥數字8為創作概念，設計出6款絢麗雅致的利是封。

海港城「恭喜8財」慈善義賣及換領詳情：

  • 日期：即日至1月28日
  • 時間：12:30 – 21:00
  • 地點：海港城海洋中心4階（近OC403號舖 ÉPURE）
購買或換領方法每套「恭喜8財」利是封
同日電子消費滿HK$2,000（最多兩間不同商戶）捐款 HK$50 換領一套
同日電子消費滿HK$15,000（最多兩間不同商戶）免費換領一套
同日電子消費滿HK$30,000（最多兩間不同商戶）免費換領兩套
以慈善價購買HK$80

相關內容:

免費派發｜日本城即日起全線門市免費派潤唇膏　只需1步驟即領取【領取方法及地址】

免費派優惠券｜萬寧一連5日派4000份揮春+優惠券　快閃港九新界門市/消費送利是封

靚媽精明眼｜Uber一連十日大派15000份利是封　全港32個地點派發＋首程減$100【附地址】

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

賀年菜｜良朋共聚金枝玉葉　鮑魚紅燒肉吃出家肥屋潤
16:45 2025/01/17
賀年菜｜良朋共聚金枝玉葉　鮑魚紅燒肉吃出家肥屋潤
農曆新年2025｜新年全盒一家人最愛　65款不含邪惡色素朱古力及糖果
17:02 2025/01/21
農曆新年2025｜新年全盒一家人最愛　65款不含邪惡色素朱古力及糖果
芋頭糕食譜｜芋頭糕簡易食譜1招添粉糯口感　呢樣食品代替潤腸減少鹹味
18:24 2025/01/21
芋頭糕食譜｜芋頭糕簡易食譜1招添粉糯口感　呢樣食品代替潤腸減少鹹味
親子好去處︱沙田馬場年初三農曆新年賽馬日　張敬軒麥玲玲現身大派禮物
13:47 2025/01/21
親子好去處︱沙田馬場年初三農曆新年賽馬日　張敬軒麥玲玲現身大派禮物

你可能感興趣

賀年菜｜良朋共聚金枝玉葉　鮑魚紅燒肉吃出家肥屋潤
16:45 2025/01/17
賀年菜｜良朋共聚金枝玉葉　鮑魚紅燒肉吃出家肥屋潤
農曆新年2025｜新年全盒一家人最愛　65款不含邪惡色素朱古力及糖果
17:02 2025/01/21
農曆新年2025｜新年全盒一家人最愛　65款不含邪惡色素朱古力及糖果
芋頭糕食譜｜芋頭糕簡易食譜1招添粉糯口感　呢樣食品代替潤腸減少鹹味
18:24 2025/01/21
芋頭糕食譜｜芋頭糕簡易食譜1招添粉糯口感　呢樣食品代替潤腸減少鹹味
農曆新年 商場活動 商場

最高瀏覽

富商情婦｜馬清鏗正印超強背景曝光出身銀行世家　孔令琦職業為醫生與夫育1女
富商情婦｜馬清鏗正印超強背景曝光出身銀行世家　孔令琦職業為醫生與夫育1女
小三五索︱吳家樂指五索行錯關鍵一步　鄧兆尊自稱與馬氏家人相熟大爆料
小三五索︱吳家樂指五索行錯關鍵一步　鄧兆尊自稱與馬氏家人相熟大爆料
急症室最長等候時間（01月22日 時間04:05）
急症室最長等候時間（01月22日 時間04:05）
長壽秘訣︱93歲婆婆體檢超驚人　血管年齡僅20歲　公開養生之道沖涼必做1事
長壽秘訣︱93歲婆婆體檢超驚人　血管年齡僅20歲　公開養生之道沖涼必做1事
腦中風｜61歲女星開直播突打鼻鼾　搶救1小時猝逝死因曝光　醫生教4招判斷中風先兆
腦中風｜61歲女星開直播突打鼻鼾　搶救1小時猝逝死因曝光　醫生教4招判斷中風先兆