利是封2025｜全港商場蛇年利是封大晒冷　一文睇盡換領詳情+攻略【持續更新】

▲ 如果想換取靚靚商場利是封，就要留意詳情啦！

【農曆新年2025/免費利是封/商場利是封換領】蛇年將至，大家準備好靚靚利是封了嗎？TOPick記者率先為大家收集全港商場蛇年精美利巿封，它們各有特色，包括傳統刺繡、可愛卡通、甚至有旗袍及唐裝設計，包羅萬有，只要在活動推廣期間在心儀商場消費滿額，即可換走！

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利是封2025｜1.MCP新都城中心＋MOSTown新港城中心：LEGO福星開運利是封套裝

恒基地產旗下兩大旗艦商場將軍澳MCP新都城中心及馬鞍山MOSTown新港城中心，聯乘LEGO®特別推出「LEGO®福星開運利是封套裝」（一套4款，共8個）！勁得意樂高人仔新春造型利是，配搭玩味十足開運祝福語，新一年助您開運納福！

一套4款的樂高人仔配搭醒目喜慶賀年服裝登場，以活潑粉紅、典雅大紅、喜慶橙黃及清新堇紫色作主色調，髮絲及中式服飾中扭結及領口位置均特別配以浮雕效果，精緻而有立體感！

樂高人仔手持玩味十足的祝福語，寓意十足又非常富有本土特色！「掂到飛起」︰祝福大家新一年事業學業運爆升；「食極唔肥」︰祝願大家有口福之餘身體又健康；「新年行大運」︰福氣滿滿，好運接踵而來；「花開富貴」︰好像盛開的鮮花充滿生機又有好福氣！設計加上燙金及浮雕加工揮春，打造立體層次感的線條，玩味十足！H．COINS會員於場內以電子貨幣消費滿指定金額即可換領一套四款，共八個利是封！

▲ 利是封2025｜恒基地產旗下兩大商場MCP新都城中心及MOSTown新港城中心 聯乘 LEGO® 推出「LEGO®福星開運利是封套裝」

「LEGO®福星開運利是封套裝」換領詳情：

MCP 新都城中心 MOSTown 新港城中心 日期：2025年1月10日至28日 日期：2025年1月10日至2月16日 時間：中午12時至晚上10時 時間：中午12時至晚上10時 地點： MCP CENTRAL L1會員專區 地點：MOSTown 新港城中心L3 會員專區 換領詳情： H．COINS會員以電子貨幣即日消費滿 HK$688#或以上，即可換領乙套 (一套四款，共八個) #憑最多2組不同商戶的消費單據，每張發票最少HK$100，並連同相符的電子貨幣交易存根。 換領詳情： H．COINS會員以電子貨幣即日消費滿 HK$688*或以上，即可換領乙套 (一套四款，共八個) 及LEGO®開運迎新春期間限定店HK$50 優惠券乙張 *憑最多3組不同商戶的消費單據，每張發票最少HK$100，並連同相符的電子貨幣交易存根。

利是封2025｜2.荷里活廣場：Sesame Street x LINE FRIENDS利是封套裝

荷里活廣場準備了兩款Sesame Street x LINE FRIENDS主題特別版賀年利是封，包括「甜蜜尊貴揮春利是封二合一版」套裝（1套6款，每款1個）及「甜蜜美滿利是封」套裝（1套6款，每款1個）！

除了展現Sesame Street 及LINE FRIENDS各個可愛角色造型外，利是封上均印有有趣的「食」字語句，如「熊福齊天」、「熊運當頭」、「兔氣揚眉」等，為利是封添上歡樂及幽默感！

顧客憑即日之電子貨幣消費滿指定金額或VIC會員可憑積分即可換領指定特別版利是封套裝，把握機會為新春拜年作好準備！（數量有限，換完即止）

▲ 利是封2025｜荷里活廣場 「甜蜜美滿利是封」套裝

Sesame Street x LINE FRIENDS主題特別版賀年利是封換領詳情：

款式 換領方法 「甜蜜尊貴揮春利是封二合一版」套裝（1套6款，每款1個） 憑場內即日電子貨幣消費滿HK$800（憑最多2間不同商戶的即日發票，每組有效電子消費發票需達HK$100 或以上），連同該商戶發出之機印發票及相符之電子貨幣付款存根 或 VIC會員以40積分即可換領一套 「甜蜜美滿利是封」套裝（1套6款，每款1個） 憑場內即日電子貨幣消費滿HK$300（憑最多2間不同商戶的即日發票，每組有效電子消費發票需達HK$100 或以上），連同該商戶發出之機印發票及相符之電子貨幣付款存根 或 VIC會員以30積分即可換領一套

換領日期：VIC 會員可於1月10日起於商場APP 優先預留, 更多消費換領詳情請參閱荷里活廣場網頁稍後公布

消費換領時間：中午12時至晚上8時

消費換領地點：荷里活廣場1樓禮品換領處（近MUJI）

最新影片推介:

利是封2025｜3.東薈城名店：「財圓滾滾」新春賞賀年禮品

東薈城名店倉x 雀巢®KITKAT®新春限定利是封套裝一套十個，每套均附上一個以雀巢®KITKAT®日本新年禮盒為設計靈感的和式棉質旅行證件套。你可利用附送的8款新春刺繡章貼，按個人喜好設計屬於你的旅行證件套，最後使用燙斗熱力將刺繡章貼固定。5款大小設計不同的利是封均以環保紙張製造，全部以招福開運的招財貓及圓滾滾達摩為主題。

傳統上，人們許願時會先在達摩的左眼畫上黑眼珠，願望達成後再填上右眼，而利是封的達摩雙眼已點睛，意味着願望定能成真！還可把達摩及招財貓相撲手從利是封撕下，放上組裝好的相撲擂台，即可體驗日本傳統且有趣的紙相撲遊戲，願你來年旗開得勝！

▲ 利是封2025｜期許新的一年幸運滿瀉，就不能錯過東薈城名店倉x 雀巢®KITKAT®新春限定利是封套裝

換領詳情：

由2025年1月13日至2月2日，CLUB CG會員本人於東薈城名店倉指定商戶即日以電子貨幣消費滿指定金額，即可換領以下豐富購物禮遇；使用指定渣打信用卡付款更可賞上加賞，額外獲高達港幣600元無消費門檻之商場電子現金券，高達8%回贈！

利是封2025｜4.利東街：喜慶燈海利是封

利東街的利是封以其高貴典雅的風格廣受大眾喜愛。今年推出的「喜慶燈海利是封」，設計靈感來自利東街絢麗的燈籠海裝飾，採用了獨特的燙金縷空技術，精緻地刻畫出利東街及燈籠海的細膩剪影。配合高貴的香檳金色珠光利是封，及以壓紋工藝製作的大紅燈籠，使其更具質感和層次感。這款利是封採用「內金外紅」的喜慶配色，完美呈現燈籠海的璀璨光彩，與今年的新春裝飾相輝映，寓意著心想事成、蛇年行大運的美好祝福。

▲ 利是封2025｜利東街利是封

換領詳情：

由2025年1月1日起至2月12日期間，利東街會員可憑800電子積分，換領一套共八個的限量版「喜慶燈海利是封」。數量有限，換完即止。緊記把握機會擁有這份獨具匠心的節日珍藏，感受來自利東街的美滿祝福！

利是封2025︱5.ELEMENTS圓方：「春意盎然」限量版利是封

ELEMENTS圓方推出「春意盎然」限量版利是封，此系列以萬象更新為設計靈感，沿用高貴簡約的設計展現春天繁花盛放的優雅圖騰，融合獨特的壓刷技術與藝術感十足的鏤空設計，滲透著幻彩珠光，為你的新年增添耀眼的璀璨光芒。

▲ 利是封2025｜利是封以萬象更新為設計靈感，沿用高貴簡約的設計展現春天繁花盛放的優雅圖騰

換領詳情：

由2025年1月6日至28日期間，顧客於ELEMENTS圓方消費滿指定金額，即可換領一套限量版利是封，為摯愛親朋送上極具品味的暖心祝福。同時，商場亦特意聯乘東亞銀行推出限時優惠，使用旗下指定信用卡消費滿指定金額，即可額外賺取高達港幣$400商場電子禮券。

日期: 2025年1月6日至28日

時間：上午10時至晚上10時

地點：ELEMENTS圓方金區二樓（DAMIANI對面）

即日電子消費滿^ 消費獎賞

(獎賞一) 東亞銀行信用卡額外

消費獎賞

(獎賞二) ELEMENTS Club 鑽石級及

白金級會員額外專享

(獎賞三) HK$500餐飲 / 娛樂商戶單一消費 ELEMENTS限量

版利是封套裝1套 HK$500

ELEMENTS圓方

帶指定消費時尚服

飾電子禮券 1.5倍ELEMENTS積分 HK$10,000 HK$500

ELEMENTS圓方

帶指定消費時尚服

飾電子禮券 HK$400

ELEMENTS圓方電

子禮券 1.5倍ELEMENTS積分

利是封2025｜6.領展：繁花似錦迎新歲新春利是封

揮別甲辰龍年，2025年即將迎來朝氣滿滿的乙巳蛇年。為了迎接這個嶄新的開始，領展特別推出「繁花似錦迎新歲」禮品換領活動，以兩款精美的喜慶禮品為您送上新春祝福！率先推出一套四款、以繁花似錦為主題的「新春利是封」為各位於農曆年營造好運勢。

▲ 利是封2025｜繁花似錦新春利是封

「繁花似錦迎新歲」禮品換領活動詳情：

利是封換領日期： 2025年1月1日至28日

2025年1月1日至28日 電子印花換領日期： 2025年1月1日至2月28日

2025年1月1日至2月28日 利是封： 上午11時至下午8時

上午11時至下午8時 利是封及電子印花換領地點：以下40個領展指定商場或街市的顧客服務台

港島及離島區 愛東商場、小西灣廣場、富東廣場及街市、逸東商場及興華廣場 九龍區 樂富廣場及街市、黃大仙中心、竹園廣場、啟田商場、秀茂坪商場及街市、鯉魚門廣場、寶達商場、德田廣場及街市、彩明商場、TKO Gateway及街市、TKO Spot及街市、南昌薈及街市、何文田廣場及街市、慈雲山中心、彩雲商場及彩雲三期街市、愛民廣場及街市、鳳德商場及街市、長發廣場 新界區 T Town、天澤商場及街市、天瑞商場、天盛商場、天耀廣場、蝴蝶廣場及街市、良景廣場、彩園廣場、太和廣場、富善商場及街市、大元商場及街市、頌安商場、禾輋廣場及街市、沙角商場、顯徑商場及街市、美林商場、愉翠商場及街市

利是封2025｜7.東港城X錦薈坊 X life@KCC：「雍容華貴 矜貴閃爍」手工利是封

新鴻基地產旗下將軍澳東港城、屯門錦薈坊及葵興life@KCC特別推出「雍容華貴 矜貴閃爍」限量版手工利是封，以中國傳統衣飾為設計靈感，呈現四款尊貴優雅造型，包括展現女性東方之美的旗袍，以及盡顯男士儒雅風範的唐裝，完美詮釋東方韻味。其精緻利是封手工細節與細膩的印刷技術，彰顯了奢華高貴的東方美學，每一款利是封皆如藝術品。

「雍容華貴、矜貴閃爍」限量版手工利是封以被譽為最能展現女性東方之美的復古旗袍、以及盡顯男士古典優雅的風範的唐裝為設計主軸，創作出4款（包括2款長封及2款短封）的不同造型的利是封設計，糅合了傳統元素與現代工藝，採用獨有的觸感紙印刷，突顯細緻紋理，更加入多項印刷技術，造工精細無比，每款利是封都仿如一件藝術品，值得收藏。

▲ 利是封2025｜東港城 X 錦薈坊 X life@KCC 「雍容華貴 矜貴閃爍」限量版手工利是封

「雍容華貴 矜貴閃爍」限量版手工利是封換領詳情：

商場： 東港城 錦薈坊 life@KCC 推廣日期： 2025年1月8日至1月28日

(或至換完即止) 2025年1月8日至1月28日

(或至換完即止) 2025年1月8日至1月28日

(或至換完即止) 換領時間： 下午1時至晚上10時 星期一至五﹕

上午10時 - 至晚上6時 星期六、日及公眾假期﹕

下午1時至晚上8時 上午10時至晚上10時 換領地點： 2樓禮品換領處 2樓顧客服務中心 joy@KCC 2樓禮賓部 換領方法： （每套4款各2個） (數量有限，換完即止) （每套4款各2個） (數量有限，換完即止) （每套4款各2個） (數量有限，換完即止) 商場地址： 新界將軍澳 坑口重華路8號 (港鐵坑口站A1出口) 新界屯門 屯隆街1號 (港鐵屯門站B出口) 新界葵涌 葵昌路72至76號 (港鐵葵興站E出口) 查詢電話： 2628 7399 2450 0021 2400 8000

利是封2025｜8.新地旗下Mikiki、將軍澳中心及卓爾廣場：「喜蛇迎春」利是封

新鴻基地產旗下三大商場Mikiki、將軍澳中心及卓爾廣場聯手推出「喜蛇迎春」利是封套裝，以家傳戶曉經典電子遊戲「貪食蛇」為設計靈感，並融入了金元寶、桔、糖果及迎春花等賀年喜慶元素，精心打造長、短封身合共四款設計新穎而玩味十足的新春利是封。

利是封設計透過3D浮雕印刷及蛋殼紙增添獨特觸感，有多重質感，向上拉開以「貪食蛇」電子遊戲為理念的機關，暗藏了賀年祝福佳語，配以4款色彩繽紛賀年喜慶顏色設計。

由2025年1月8日至1月28日，於Mikiki、將軍澳中心或卓爾廣場任何商戶，以電子貨幣消費滿HK$800* 即可換領長封或短封利是封一包。長封及短封每包均有兩款利是封（每款4個，共8個），數量有限，先到先得，換完即止。

▲ 利是封2025｜新地旗下Mikiki、將軍澳中心及卓爾廣場「喜蛇迎春」利是封玩味登場

新鴻基地產三大商場「喜蛇迎春」利是封套裝換領詳情：

商場: Mikiki 將軍澳中心 卓爾廣場 換領日期： 2025年1月8日至1月28日

（或換完即止） 2025年1月8日至1月28日

（或換完即止） 2025年1月8日至1月28日

（或換完即止） 換領時間： 下午1時至晚上10時 下午1時至晚上10時 下午1時至晚上10時 換領地點： Mikiki 1樓顧客服務中心 將軍澳中心 G/F中庭換領專櫃 卓爾廣場 地下顧客服務中心 查詢電話： 3980 9930 3417 4328 2468 2009 換領詳情： 以電子貨幣每消費滿HK$800* 即可換領長封或短封利是封一包，每組單據最多可換領3包。 以電子貨幣每消費滿HK$800* 即可換領長封或短封利是封一包，每組單據最多可換領3包。 以電子貨幣每消費滿HK$800* 即可換領長封或短封利是封一包，每組單據最多可換領3包。

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利是封2025｜9.新地5大商場：「『繡』麗盛放」刺繡利是封

新鴻基地產旗下5大商場：北角匯、上水廣場、PopWalk天晉滙、荃錦中心及新領域廣場，特別推出限量版「『繡』麗盛放」刺繡利是封，透過三大吉祥物：福鵲、錦鯉、蝴蝶，融入手工極精細的刺繡、珠片、絨毛及燙金等工藝細節，設計出一套三款帶有喜慶寓意的利是封。

每套6個的「『繡』麗盛放」利是封，包含三大吉祥物--福鵲、錦鯉、蝴蝶款式，分別寓意福壽雙全、富貴吉祥、幸福美滿，更配上牡丹、碩果、荷葉等圖案及三種鮮艷奪目的開運顏色設計，當中嬌艷桃紅色代表行好運，紫色代表招貴人，黃色則代表財源滾滾；款款設計雅緻，手工精細，立體刺繡觸感更展現矜貴心思，燙金與閃爍珠片則令利是封耀眼生輝，可媲美藝術品。

▲ 利是封2025｜瑰麗刺繡尊貴版(盒裝)，內含3大吉祥物_蝴蝶,福鳥及錦鯉，透過精緻刺繡工藝躍現於利是封上，更顯矜貴高雅

「『繡』麗盛放」刺繡利是封換領詳情：

商場： 北角匯、上水廣場、PopWalk天晉滙、荃錦中心及新領域廣場 推廣日期： 2025年1月11日至換完即止 換領時間： 上午10時至晚上10時 換領地點： 各商場顧客服務中心 利是封： 「繡」麗盛放利是封 瑰麗刺繡尊貴版(盒裝)/絢麗燙金版(包裝) 換領方法： 憑該商場商戶即日發出消費滿HK$1,200*之電子發票，可換領瑰麗刺繡尊貴版(盒裝)利是封1套。 /憑該商場商戶即日發出消費滿HK$600*之電子發票，可換領絢麗燙金版(包裝)利是封1套。

利是封2025｜10.The ONE：8燦子庇佑法寶

The ONE聯手燦子推出兩大必備新春法寶，包括一套兩款共八個的「『燦』住你行運利是封套裝」。

「謹賀新年利是封」以充滿活力的紅色配上燙金設計，燦子、小琪及KUMA化身招財貓，為大家帶來福氣與財運；另一款「食得是福利是封」則以香檳金色為基調，展現燦子滿足的吃貨表情，幸福感滿溢！顧客只要成為The ONE Club會員，並於The ONE任何商戶以電子貨幣消費滿指定金額，即可換領「『燦』住你行運利是封套裝」或The ONE HK$100購物現金券，一起迎接充滿喜氣的新一年！

▲ 利是封2025｜The ONE x SHO-CHAN 幸運新年「燦」住你_「『燦』住你行運利是封套裝」、「蛇年『燦』你！揮春套裝」及The ONE HK$100購物現金券

「燦」住你行運利是封套裝換領詳情：

日期 ： 2025年1月10日至換完即止

2025年1月10日至換完即止 換領詳情：The ONE Club會員於The ONE任何商戶以電子貨幣消費滿HK$600，即可換領「『燦』住你行運利是封套裝」兩套。

利是封2025｜11.海港城：「恭喜8財」限量版利是封

福蛇迎春，恭喜8財！新年送上喜慶吉祥的祝願就是「發」不離口。海港城今年以寓意「發」的吉祥數字8為創作概念，設計出6款絢麗雅致的利是封。顧客可於即日起至1月28日，憑消費換領或以慈善價購買利是封，收益會全數撥捐「香港血癌基金」。

與「發」字發音相近的「8」是中國傳統吉祥數字，寓意財富和繁榮，一套6款共18個的「恭喜8財」利是封就將8及不同數字給合，傳遞出意頭十足的新年祝福。色彩絢麗的利是封利用各種圖案和吉祥圖騰展現出靈蛇紋路，再加以浮凸及燙金壓紋等工藝，讓吉祥數字組合更活靈活現。

六款雅致的利是封分別在紅、橙、黃、紫、粉紅和湖水綠的主色上綴以金色，拼湊成賀年數字組合888、28、338、128、168及18，送上包括「發發發」、「人人身心發」、及「齊齊易發」等祝願，寓意新一年「蛇」來運到，事事一路發！

▲ 利是封2025｜海港城今年以寓意「發」的吉祥數字8為創作概念，設計出6款絢麗雅致的利是封。

海港城「恭喜8財」慈善義賣及換領詳情：

日期：即日至1月28日

時間：12:30 – 21:00

地點：海港城海洋中心4階（近OC403號舖 ÉPURE）

購買或換領方法 每套「恭喜8財」利是封 同日電子消費滿HK$2,000（最多兩間不同商戶） 捐款 HK$50 換領一套 同日電子消費滿HK$15,000（最多兩間不同商戶） 免費換領一套 同日電子消費滿HK$30,000（最多兩間不同商戶） 免費換領兩套 以慈善價購買 HK$80

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