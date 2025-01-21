新品速遞｜Philips全新2合1蒸氣熨斗掛熨機 手掌大小1.2米強勁穿透蒸氣
撰文： 周美好
發布時間： 1 小時前
最後更新： 1 小時前
衣服縐成一團予人不整齊的感覺，勞師動眾開熨斗和熨衫板，很多人都會嫌麻煩。不妨考慮Philips推出的全新2合1迷你蒸氣熨斗掛熨機，集小巧、便攜及高效於一身，一個產品同時做到熨斗熨至筆直骨挺的強勁熨燙效能，以及掛熨機快速蒸熨去皺出門的便利性。
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機身小巧功能強
此掛熨機有優雅精緻的奶白色外觀，機身只有手掌大小，方便收藏不佔地方，放入行李於旅遊時使用亦可。
性能方面，此機當中的XL金屬導熱熨板有效提升導熱效率，配合高達1.2米的強力穿透蒸氣可以深度除皺。而壓力式納米蒸氣技術，滲入深層纖維，熨衣不濕衣，加上25秒快速預熱，及不熨焦衣物的智能精準控溫系統，令精緻出門只需兩分鐘，適合追求效率的繁忙都市人。
機身小巧，但它的熨燙絕不可小覷，配合可旋轉手柄設計，可輕鬆做到平熨、掛熨、乾熨及蒸熨，功能性算強：
掛熨：毋須熨板，快速出門。
平熨：配合拉力及熱力，衣服骨挺貼服。
蒸熨：軟化纖維，深層除皺，蒸熨殺菌去異味。
乾熨：去除衣物濕氣，最後定型。
燙衫不留水漬
常使用傳統燙斗的都應該試過，在燙衫時氣孔會溢出水滴。這部新機採用壓力式納米蒸氣技術4 讓蒸氣細膩強勁，將水滴瞬間加壓、加熱並打散成納米級霧化強蒸氣，比普通水霧顆粒細小20倍。滲入深層纖維，軟化織物，還原衣物質感，過程中更不留水漬也不會沾濕衣物，熨燙過後可以立即穿上。
熨板上亦備有雙尖角設計，能輕易深入衣物細緻部位，包括鈕扣、衣領、口袋、袖口和荷葉邊，助用家處理狹窄而難熨的部位。
特價：$598（Philips：2109 0636）
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