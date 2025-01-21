大灣區航空︱大灣區航空因不夠機取消首季多班航班　據指涉及米子、首爾等多個目的地

▲ 大灣區航空因不夠機取消首季多班航班。

【大灣區航空/日本/南韓/旅行】網上有傳大灣區航空取消1至3月多班航班，包括日本米子、東京及首爾等多班航班。

大灣區航空表示，由於已訂購的新飛機的付運出現延誤，加上機隊中個別客機根據安全規定已到期進行定期檢查，暫時未能投入服務，影響了本公司整體航班編排，個別航線的航班需要作出整合，當中部分航班亦因此需要取消，謹此向所有受影響的乘客衷心致歉。

大灣區航空指，明白航班改動會為已購票的乘客帶來不便，主動與乘客聯絡，為他們安排更改機票或退票事宜，並豁免所有相關費用，希望盡量減低行程影響。此外，客戶服務中心亦已增派人手，以期加快處理客戶的票務安排。

該公司稱，向乘客致歉，並會審視相關安排，以避免日後出現同類情況。客戶如需協助，可以電郵方式聯絡（電郵：service@greaterbay-airlines.com）。

▲ 大灣區航空取消多班航班。(資料圖片)

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