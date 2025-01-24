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教評專欄｜何福堂小學設「SHINE獎勵計劃」　 讓學生發揮自身潛力成為影響他人小領袖

升學教育

發布時間： 4 小時前

最後更新： 5 分鐘前

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熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

何福堂小學設「SHINE獎勵計劃」， 讓學生發揮自身潛力成為影響他人小領袖。

【屯門/70校網/資助小學】中華基督教會何福堂小學一向重視學生的全面發展，無論是學業還是品格的培養，都希望學生能夠在這兩方面取得平衡並有所成長。這個計劃的名字「SHINE」代表了五個重要的品格特質，分別是：「Serve」服侍、「Hard working」勤勞、「Integrity」誠信、「Never give up」堅毅、「Empathy」同理心。我們通過跨課程學習模式，將這些品格價值融入學習活動中，幫助每一位學生在學業和品德上發光發熱，成為一個能夠為他人帶來光明與溫暖的小星星。

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教評專欄｜「SHINE」代表五大品格特質

1.「Serve」服侍的精神讓我們學會關心他人，樂於幫助需要幫助的人。

2.「Hard working」勤勞是成功的基石。無論是在學習上還是課外活動中，勤奮努力的態度都是不可或缺的。

3.「Integrity」誠信，「明禮誠信」是作為公民的基本道德規範之一。

4.「Never give up」堅毅，人生的道路上難免會遇到挫折和困難，但只要我們不放棄，就一定能夠找到解決的辦法。

5.「Empathy」同理心，學會站在別人的角度思考問題，是一種非常重要的能力。

教評專欄｜獎勵與成就：讓努力被看見

為了鼓勵學生在學業與品格上的努力，學校設計了豐富的獎勵機制。同學們可以用他們的努力成果換取心儀的禮物、遊戲、活動，同學的其中一份換領禮物是與校長「共膳時光」，尹淑芬校長更為學生準備了精緻的水果盒，與學生們暢談校園生活的趣事，分享學習與成長的喜悅，同學們臉上洋溢著興奮與滿足的笑容。這些獎勵不僅是對同學努力的肯定，也是激勵同學保持優秀品格的重要鼓勵。

教評專欄｜閃耀自己　温暖他人

透過「SHINE 閃耀獎勵計劃」，我們希望每一位學生都能成為一個不僅努力學習、品格優秀，還能影響他人的小小領袖。我們相信，當每個人都能發揮自己的光芒時，整個校園就會像滿天星辰般耀眼。這種光芒不僅會照亮校園，也將透過學生們的行動延伸到社區，温暖更多人的心。

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教評專欄｜Shiny Kids 舞蹈大賽

除了校內活動之外，學校還舉辦了第一屆幼稚園「Shiny Kids 舞蹈大賽」，點亮幼兒的舞台。比賽當天，小朋友們在舞台上盡情展現才華，台下的觀眾也為他們的努力喝彩鼓掌。活動讓小學與幼稚園建立起緊密的聯繫，透過「大手牽小手」的方式，攜手讓孩子們在學習與成長的道路上發光發亮。

教評專欄｜展望未來：讓每個孩子成為星星

「SHINE 閃耀獎勵計劃」的核心是希望每位學生都能發揮自身潛力，成為一顆閃亮的星星。我們相信，只要用心去實踐「SHINE」的精神，孩子們一定能成為更好的自己，不僅為自己帶來成就感，也為學校和社會帶來更多光明與希望。

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撰文 : 尹淑芬 中華基督教會何福堂小學校長

欄名 : 教評經脈

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