唐碧霞蛇年運程｜麥明詩獲蛇B帶挈吸金力大增　黃翠如被批有機會再生育：呢幾年也不錯

▲ 堪輿學家唐碧霞根據黃翠如夫婦和麥明詩夫婦的八字，分析他們跟蛇B是否相合。

【唐碧霞/2025蛇年運程/蛇B】踏入2025乙巳蛇年，香港娛樂圈有不少藝人將升呢父母，黃翠如、麥明詩、朱慧敏、王君馨等女星將相繼誕B！TOPick找來90後堪輿學家唐碧霞講解為蛇B改名之宜忌、最好命出生月份蛇B之外，碧霞老師更分析兩位星級孕媽黃翠如和麥明詩跟蛇B的相合程度。

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2025蛇年運程｜屬蛇人士性格分析

唐碧霞老師表示屬蛇者天生聰穎、思慮周全、精力旺盛，表面對人較為冷漠，給人不易親近的感覺，為人獨立自主，凡事有自己一套想法，與人相處時能清晰表達自我意見，處理人際關係時得心應手、揮灑自如，能爭取自身利益的同時令對方深感佩服。得益於較強的交際應酬能力，事業發展較為出色，做任何決定前會深思熟慮後才作出決定，任何事情均會想好萬全的對策、遇到事情臨危不亂，能冷靜處理。

不過，屬蛇人士佔有慾較強，會令身邊人無所適從，同時蛇亦代表變化多端，隨着時間的推移亦會不停改變想法。當中凡事太過精明、計算得太過清楚，反而導致一生都缺乏真心朋友，建議「凡事留一線，日後好相見」。人生在世很多事情都是命中注定，不要太過計較利益，否則只會令人際關係變差。

▲ 唐碧霞講解蛇年BB改名宜忌。（經濟日報圖片）

2025蛇年運程｜蛇年BB改名宜忌

所謂「最怕改壞名」，唐碧霞老師整合了「蛇年嬰兒適合的中文名字」，可供一眾準爸媽作參考。

蛇年BB適合的中文名字：

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此外，唐碧霞老師亦整合了「蛇年嬰兒不適合的中文名字」建議，一眾準父母要注意，想子女將來發展好，就要避免用某些字來取名。

蛇年BB不適合的中文名字：

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2025蛇年運程｜三大月份出生當旺蛇B

另外，蛇年不同月份出生的人士，其運勢亦有所不同，碧霞老師整合了運勢最旺「三甲」月份：

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至於以下三大月份出生人士要多加注意，原來正月出世人士運勢一般。

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唐碧霞蛇年運程｜擇吉日分娩之謬誤

若準父母想子女行運，擇日子與時辰剖腹生B又有否幫助，碧霞老師為大家解擇吉日開刀的謬誤。

她表示以術數家角度而言，可以控制的因素甚少，因為人的八字包括「年月日時」，當中出世年份以及月份難以挑選，因為由受孕當刻決定。

碧霞老師說：「例如有些人問我『是否我BB擇日（出世），夫妻就恩愛到老，不會離婚？』其實是控制不到，因為年和月已決定了BB的出身，而對於我們擇日通常是第38周至40周之間，那38周至40周之間，其實可以選擇的日子又比較少。」

碧霞老師續說：「八字當中，日子代表著BB本身的五行屬性、自身、健康情況和夫妻宮，而時辰就代表BB將來的職業、晚年亦代表BB的下一代。至於可否擇一個日子讓BB整世行大運？

行足60年大運這件事做不到，因為BB一出生，他的大運是跟出世月份來排，只是順序或反次序排，所以運氣跟出生是注定，唯一可以揀的是事業以及婚姻運。

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唐碧霞蛇年運程｜BB出世旺爸爸蕭正楠？

另外，娛樂圈去年喜事連連，不少女藝人輪住宣布生B，當中包括蕭正楠黃翠如夫婦及麥明詩盛勁為夫婦，碧霞老師分析這兩對夫婦的八字跟蛇B是否相合。碧霞老師說：

黃翠如本身八字屬木，木生火，代表她的食神星相官星，亦代表子女星的意思。所以翠如若果想生育的話，其實在『火』重年份，例如2025年、2026年和2027年亦特別機會大，所以假設她想為小朋友增添兄弟姊妹的話，這幾年也不錯。

至於蕭正楠的八字跟蛇B好夾，BB更十分旺這位爸爸：

蕭正楠的八字屬土，屬土之餘身弱，所以其八字需要火土，看得出未來幾年運勢不錯，因為2025年是乙巳年，2026年是丙午年，2027年是丁未年，未來三年火土比較重，再加上BB是乙巳年出世，代表八字年柱比較火重，證明BB命格對爸爸有一定程度幫助。

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唐碧霞蛇年運程｜麥明詩適合做親子KOL

另一對準父母為麥明詩和盛勁為，碧霞老師指出麥明詩本身八字屬木，屬木之餘就身強，生B後運勢更好：

身強的人可以任財官星，同時可以任食神傷官星，代表她生完BB之後，她的食神傷官星變重，亦代表她名氣運或演藝事業會更加好。

碧霞老師建議麥明詩可以考慮做母嬰界KOL，或者拍攝一些小朋友相關的片段，對於其演藝事業有一對幫助：「因為她生完小朋友之後，明顯對其命格和賺錢方面會愈來愈好，至於其丈夫盛勁為的八字官殺星都比較重，是代表其子女星，亦代表他一定是個好爸爸，對小朋友比較著緊和疼錫。

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