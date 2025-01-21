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DSE2025｜考評局公布5.5萬人報考DSE　4成人同時報考核心科加3個選修科

升學教育

撰文： TOPick教育組

發布時間： 22 分鐘前

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考評局今日公布，今年有55,781人報考中學文憑試，按年增加一成。（香港經濟日報資料圖片）

【中學文憑試/DSE】2025年中學文憑試（DSE）筆試將於4月2日開考，考評局今日（21日）公布，今年有55,781人報考，按年增加一成。學校考生同時報考4個核心科目及3個選修科目的人數，佔整體40%，而報考4個選修科的人數則有576人，創歷屆新高。

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截至去年12月中考評局的統計數字，今屆文憑試共有55,781人報考，按年增加4,978人，升幅近一成；其中包括45,478名學校考生及10,303名自修生，分別按年增5%及37%。至於第二年設立的公民科文憑試有48,307人報考，較去年增加7%。

考評局表示，在整體報考的4成學生，即18,359人同時報考7科（4個核心科目及3個選修科），人數跟去年相若；另外有576人更報考「4+4」（4個核心科目及4個選修科）組合，比去年多近60人，創歷屆文憑試最多。

最多學校考生報考的甲類選修科依次為生物（14,291人）、化學（13,275人）及經濟（12,459人）；乙類「應用學習科目」及丙類「其他語言科目」總報考人數，分別有7,891人及772人。

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