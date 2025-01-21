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看我今天怎麽說｜游學修鍾雪瑩新作演聾人獲力讚　陳蕾深情獻唱主題曲

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撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 萬千星輝頒獎典禮2024 保暖大法 王星 超市大搜查 升中面試 小一入學 財政預算案2025 名校專區 農曆新年 會員有獎

電影《看我今天怎麽說》，正式宣布定檔2月20日全港上映。

【游學修 /鍾雪瑩 /吳祉昊／賀歲片／聾人】由黃修平執導，游學修鍾雪瑩吳祉昊領銜主演的電影《看我今天怎麽說》，正式宣布定檔2月20日全港上映，另安排於農曆新年期間，由年廿九起優先放映，是次亦是首次破格以聾人題材進佔賀歲檔。

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看我今天怎麽說｜游學修及鍾雪瑩演技再獲力讚

繼鍾雪瑩勇奪金馬獎最佳女主角、電影獲香港亞洲電影節觀眾票選大獎後，《看我今天怎麽說》日前再獲得第三十一屆香港電影評論學會大獎今年十部「推薦電影」之一，成為影評人眼中年度必看佳作，游學修與鍾雪瑩更獲評審特別點名力讚演技，表現獲得一致好評。

電影講述由游學修飾演的子信，儘管生活充滿障礙，卻仍用手語活出自信。由鍾雪瑩飾演的素恩，小時候植入了「人工耳蝸」，並艱辛學習口語，即使帶著「聾人口音」，仍努力地去做個「正常人」，至於同樣飾演聾啞人的吳祉昊認爲聾人應盡力與不同人滿通，開拓世界。就這樣友情將三人連上，撞得彼此遍體鱗傷 ，卻引領著大家去尋找自我。

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看我今天怎麽說｜看見聾人世界風景

阿修談到電影由去年10月於英國BFI倫敦影展作世界首映後一路走來，感慨道：「榮幸能夠參與其中與團隊同創佳績。希望各獎項的肯定能夠贏得觀眾關注入場。」

他又呼籲觀眾入場支持：「電影對我來說是一部關於自我認同的電影。希望可以透過這個角色和這部電影，送給每個曾經迷失過疑惑過的人，新一年新開始。」

至於憑電影榮升金馬影后的阿雪，同樣對作品終於上映大感興奮：「非常期待！歡迎大家入場觀賞，看見聾人世界的風景，見證三位香港年輕人認識自己與成長之旅。」

看我今天怎麽說｜電影主題曲《What If》

另隨著定檔日子的公布，劇組亦為影迷帶來驚喜，日前正式釋出由實力派唱作歌手陳蕾演唱的電影主題曲《What If》歌詞版MV，歌詞由阿雪親自填寫，透過旋律和文字細膩道出聾人的內心世界，與電影主題相輔相成，深深打動影迷心靈。

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