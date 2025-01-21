香港故宮｜明起推近年首個清廷武備展覽「修明武備」　分四期展出約190件文物

▲ (朱永倫攝)

香港故宮博物館明起（22日）分4期推出「香港賽馬會呈現系列：修明武備—故宮博物院藏清代軍事文物」（修明武備），是香港近年首個聚焦清代宮廷武備的展覽。展覽分6個單元，共展出約190件來自故宮博物院的清官文物，如盔、弓箭、刀劍、馬具和科學儀器等，亦包括18件國家一級文物，如乾隆朝仿努爾哈赤御用盔等，以介紹清代的軍事組織、技術及藝術，以及尚武精神。

「修明武備」展覽是香港故宮今年首個新專題展覽，名稱取自乾隆皇的上諭，囑付地方官員和睦兵民、完善軍備，勿辜負皇帝的信任揭示武備在清代宮廷舉足輕重的地位。展覽將由明起至明年1月21日分4期，在展廳4展出，每期約3個月，部分展品將會輪替，如八旗盔甲、10幅《渤海閱師圖》彩色冊頁及12幅《平定雲南貴州戰圖》等，而乾隆朝仿努爾哈赤御用盔便只在首期展出；每期展出的文物分別有111件、97件、97件及107件。

展覽共有六個單元，包括講述清太祖努爾哈赤建立八旗制度，及其後設置各專業部隊的「龍興八旗」；展示由清帝打造的寶劍和腰刀，以及來自域外的宮廷收藏刀的「刀劍天下」；展示滿族傳統弓馬旗射的「騎射與槍砲」；探索清代軍事操演活動的「操閱與軍禮」；精選宮廷畫師繪制戰圖的「以圖為史」和聚焦晚清海防建設的「防禦海疆」。

首期的重點展品有國家一級文物「乾隆朝仿努爾哈赤御用盔」、《平定回疆戰圖》、《平定西域戰圖》及「土爾扈特腰刀」；亦有「正黃旗盔甲」、「鑲黃旗盔甲」，相合即可調兵的「內火器營」合符、宮廷藏刀「伊斯法罕腰刀」、富傳奇色彩的道光帝賞奕訢之「白虹」刀；「皇太極御用龍紋馬鞍」、堪稱傳統宮廷軍事繪畫空前絕後之作的《渤海閱師圖》，以及3幅每幅長約3米的《平定雲南貴州戰圖》之《剿辦雲南鎮雄州」等。

香港故宮館長吳志華指，展覽期長達一年，據過往的經驗，有信心能吸引逾50萬觀眾看展；又指農曆新年是旅遊旺季，很多內地遊客來港，近日故宮已人頭湧湧，希望展覽也可以吸引多點觀眾。

副館長王伊悠解釋，展覽分4期是因紙質、絲綢、弓箭等均為有機材料，屬於敏感文物材料，需要定期輪換，如書畫會每三個月換新，她亦形容觀眾很幸運，可每三個月看新的文物。

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