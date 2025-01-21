防止輕生｜ 欠債欲輕生個案急增　事主：如沒求助「幾肯定果晚已經自殺左」

▲ 機構於去年接獲600多宗因欠債欲輕生個案。(明愛向晴軒提供)

明愛向晴軒表示，2023-24年度共收到1,779宗具自殺風險的求助個案，比2022-23年度多了453宗，升幅為34%。，受債務困擾的個案每年比例均佔三分一以上，2022-23年度達676宗。

年度 自殺風險個案 2021 – 2022 663 2022 – 2023 1,326 2023 – 2024 1,779

綜合過往三個年度，在具自殺風險的求助個案中，受債務困擾的個案每年比例均佔三分一以上，且呈持續上升的趨勢。

年度 具自殺危機的債務個案 2021 – 2022 232 (35%) 2022 – 2023 491 (37%) 2023 – 2024 676 (38%)

負債金額方面，由幾萬至幾百萬不等，最高達近千萬。單憑欠債金額的多寡並不能反映危機的嚴重程度，其他影響危機程度的因素還包括個人及家庭還款能力、追數情況、支援網絡等。當個人面對債務，因為愧疚或擔心家庭關係破裂而難以向家人啟齒或求助，同時又擔憂追數的滋擾，種種情況對當事人造成龐大的壓力，亦加劇了自殺的風險。因此建議債務人及家屬可以在出現債務問題的初期，盡早尋求協助。

「果晚如果我冇打電話嚟 我可以幾肯定果晚已經自殺左」

李先生（化名）於2023年因入不敷支向銀行借貸。由於未能償還債務，令欠債情況惡化，欠債額一度多達六十萬。他嘗試以不同方法處理債務，卻因墮入中介公司騙案，導致債務問題雪上加霜。李先生的家人知道他的情況後，與他的關係變得疏離。李先生因家人遭受影響而感到十分內疚。「我唔係唔搵人傾，我唔敢搵人傾。撐唔到架，真係撐唔到。」

李先生致電向晴軒熱線，和當值社工傾談，獲得即時情緒支援的同時，亦被轉介至向晴軒債務輔導服務，做進一步跟進。他慶幸當日致電時，能夠即時和社工傾談，才有機會一步一步去面對債務問題。「果晚如果我冇打電話嚟，我可以幾肯定果晚已經自殺左。」

李先生寄語有相似困境的人士求助，盡量向身邊的人或者助人專業人士傾訴。他作為過來人，很明白那份心頭大石的絕望，當他透過一通電話，有人聆聽自己後，原本已經瀕臨自殺邊緣的他重新有力量再走下去，即使他知道自己需要走的路仍然很艱難，但有人會明白他的辛苦，他知道自己不再是一個人去面對。

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