非法賭博｜O記冚外圍賭博集團拘主腦等12人　涉約3.9億元投注額

▲ 警方打擊非法外圍賭博集團，共拘捕5男7女。（曾秋文攝）

警方有組織罪案及三合會調查科聯同財富情報及調查科行動，打擊非法外圍賭博集團。行動中共拘捕12人（5男7女），年齡22至79歲。

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O記女總督察胡瀟瀟表示，犯罪集團利用荃灣及長沙灣3個工廠大廈單位，作為24小時營運中心，在社交平台招攬賭客，提供外圍賭博投注。探員昨日（20日）分別拘捕6人，包括集團主腦及骨幹成員，部分人有三合會背景。

警方亦在單位內，檢獲涉款約3億9千萬元的投注紀錄，並發現超過1,500個可疑戶口，估計已清洗5千萬元黑錢。被捕6人將被控收受賭注及清洗黑錢等罪名。

警方財富情報及調查科高級督察吳欣晃表示，由於涉及可疑戶口，警方今日（21日）凌晨，在全港各區再拘捕6名戶口持有人。調查後相信，他們共同操控15個戶口，數月內共收取5千萬元的投注賭款，而戶口款項亦涉及3宗騙案的犯罪得益。6人將被控清洗黑錢罪。

案件仍在調查中，不排除稍後有更多人被捕。

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記者：曾秋文