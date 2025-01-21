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賀歲煙花｜喜迎6隻熊貓　與竹葉流光煙花劃破維港

社會

撰文： 王詩穎

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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過年盛事浪接浪，大年初二（1月30日）晚上8時維多利亞港上映9幕共23分鐘絢麗多彩的煙花匯演。今年主題為「金蛇迎春慶豐年」，焦點為第8幕的六隻熊貓，配上綠色的竹葉和銀色流光，寓意現時有六隻大熊貓，有「一家人」相親相愛，喜樂團聚的意思；而市民可以從炮台山到紅磡欣賞煙花表演。

匯演由特區政府文化體育及旅遊局統籌，主辦的滙豐今日（21日）介紹，9幕煙花將由3艘躉船發放23,888枚煙花，整體預算約為港幣1,000萬港元，較去年少約300萬。表演有3幕重點，首幕「一元復始」由高空中帶出多個紅色「8」字，播放中國愛樂樂團的春節序曲，以盛放的牡丹及菊花，代表萬象更新。另外一個重點為第5幕的「盛演世界」，以多層煙花，包括大量紅色心心和牡丹花，意思為各方精英匯聚香港。

而第8幕的「添福添喜」為匯演的最大亮點，在綠色竹葉及銀色流光襯托下，6隻彩色熊貓閃耀夜空。煙花製作公司負責人，港星多媒體製作有限公司行政總裁毛偉誠表示，6隻熊貓分別寓意盈盈樂樂、安安可可和家姐細佬，牠們匯聚在天空，有着六六無窮，相親相愛，「一家人」喜樂和團聚的意思。他透露曾用單色銀色的熊貓，但煙花方向並不是正對灣仔景觀，最終採用彩色熊貓。

廣州今年繼續於年初一舉行煙花滙演，時長更達45分鐘，他指從不擔心香港的煙花表演，因香港作為東方之珠，有美麗的維港景色，有太平山亦有燈飾，「在這環境襯托下的煙花匯演，是全世界都沒有，廣州並沒有這個背景，即使廣州的時間更長，時間不是用來媲美煙花的震撼力。」

滙豐香港區市場策劃主管、董事總經理許長虹。(梁偉榮攝)

本港試過有煙火配搭無人機表演，今次煙花表演並未加上無人機，毛偉誠表示使用無人機要考慮好多因素，由於煙花表演講求準時，不能延誤，無人機會受電離層閃爍干擾，屬不可抗力因素，「一干擾直接不能飛上天」，於是改為配搭電子螢幕表演。

是次賀歲煙花由滙豐獨家贊助，為滙豐成立160周年的活動揭開序幕。滙豐香港區市場策劃主管、董事總經理許長虹表示，農曆新年是香港的重要節日和旅遊高峰，預計今年訪港旅客有所增加。他透露會舉辦一系列慶祝活動，包括M+舉行的畢加索作品展，在啟德體育園舉辦的香港國際七人欖球賽等等。

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