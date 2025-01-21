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教育隨筆｜人工智能高速發展下須培養學生的資訊素養　裘錦秋中學助理校長：助學生應用於實際生活中

升學教育

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 萬千星輝頒獎典禮2024 保暖大法 王星 超市大搜查 升中面試 小一入學 財政預算案2025 名校專區 農曆新年 會員有獎

裘錦秋中學助理校長認為培養學生的資訊素養（Information Literacy）也成為教育工作者不可忽視的課題。

人工智能（Artificial Intelligence，AI）技術的快速發展，為現有的教育模式帶來前所未有的變革。人工智能不僅為教學提供了創新工具與方法，更成為挖掘學生學習潛能的重要工具。然而，在享受科技帶來便利的同時，培養學生的資訊素養（Information Literacy）也成為教育工作者不可忽視的課題。資訊素養不僅包含辨識資訊真偽的能力，更是學生在數碼時代應對資訊爆炸、提升自主學習能力，以及培養21世紀核心素養的關鍵。

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個性化學習與人工智能輔助

人工智能技術透過數據分析與電子學習，能根據學生的學習多樣性，提供個人化的學習內容與建議，亦能即時評學估學生的學習表現，提供針對性的反饋與資源，進一步優化學習效果。另外，人工智能技術在STEAM教學應用中，也為學生提供了豐富的實踐與探索機會。例如，透過AI驅動的機器人編程、數據分析工具與虛擬實驗室，讓學生可以在真實情境中培養創造力、解難能力與計算思維能力。

提升教學效率與資源共享
人工智能技術能自動化處理繁瑣的教學任務，例如作業批改、考試評分與課程規劃，進一步釋放教師的時間，讓我們能更專注於教學設計與學生互動。此外，人工智能還能促進教育資源共享與普及，讓更多學生獲得優質的教育機會。

辨識資訊真偽的能力

在數碼時代，如何辨識資訊的真偽與可信度已成為學生需要面對的重要挑戰。透過資訊素養的教育，學生可以學習評估資訊來源的可靠性、辨識假新聞，並避免受到資訊偏誤的影響。筆者曾在英文教學中，嘗試利用一些由AI生成的圖畫與影片，與高中學生探討其中的利弊，並透過活動，讓學生查證相關資料、比較不同來源的資訊，進一步培養他們的批判性思維與資訊辨識能力。

合乎道德地運用資訊

資訊素養不僅涉及技術層面的能力，更包含道德與法律層面的意識。學生需要學習如何尊重知識產權、避免網絡欺凌與保護個人隱私。為此，筆者設計不同情境，結合小組討論，幫助學生理解資訊倫理的重要性，並將其應用於日常學習與生活中，從而培養其負責任的數碼公民意識。

跨學科整合與共通能力的培養

資訊素養與各學習領域緊密相關，透過跨學科教學能進一步強化學生的學習成果。例如，在科學課程中，學生可以學習如何收集與分析數據；在語文課程中，練習組織與表達資訊；在社會科學課程中，探討資訊的社會影響與倫理問題。這種跨學科整合不僅有助於提升學生的資訊素養，還能培養其21世紀所需的共通能力，例如協作能力、創造力與解難能力。筆者期望未來能透過更完整的跨學科整合課程，幫助學生全面認識資訊素養的重要性，並應用於實際生活中。

結論

人工智能技術的應用為教育帶來了前所未有的機遇，但同時也對學生的資訊素養提出了更高的要求。透過整合人工智能技術與資訊素養教育，學生不僅能提升學習效率與創新能力，更能培養其在數碼時代中應對挑戰的核心素養。未來，教育工作者應持續探索科技與教育的深度融合，並結合跨學科教學與創新實踐，為學生提供更全面、更優質的學習體驗。

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撰文 : 張慧珊 裘錦秋中學(葵涌)助理校長

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