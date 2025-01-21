男神黃宗澤｜黃宗澤出席内地品牌活動　Bosco工作不絕：非常感恩

【黃宗澤 / 男神／成都】男神黄宗澤（Bosco）近年轉戰内地發展，又是拍戯又是拍綜藝，至今人氣不減。日前，黄宗澤就成爲一内地時尚品牌代言人，並出席該品牌於成都的開業活動。

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男神黃宗澤｜出席活動商場被逼爆

Bosco於活動上與fans大玩遊戲、自拍合影，又擺出熊貓可愛pose，氹得fans及客戶開心，商場亦被逼得水洩不通，氣絲毫不輸一綫明星。

該時尚品牌亦十分滿意的表示，Bosco能夠成為其品牌代言人，正因為他的堅毅與不凡與品牌男裝所支持男性形像不謀而合。Bosco亦大方回應：「可能因為至出道以來俾人肯捱肯做，有種堅毅感覺，至於不凡呢！我就一直做自己，留俾大家評論。」

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男神黃宗澤｜希望與屋企人過年

此外，Bosco亦大贊再成都好開心，期待未來更會有深度合作。活動結束後，Bosco行色匆匆便趕返西雙版納為新電影拍攝。

Bosco表示希望劇組能趕及農曆年前殺青，稱：「新年當然想同屋企人過年，但有工作冇辦法，希望拍攝順利趕及年前收工。」並對在人人都話市道差時，自己仍有剪綵活動和電影工作表示非常感恩。

此外，Bosco亦開心表示拍戲期間可以遊成都好開心，期待未來更會有深度合作。

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