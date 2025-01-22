逆轉糖尿病｜一個動作2分鐘降血糖　醫生實測：有效逆轉糖尿病【附醫生示範短片】

▲ 醫生真人實測，一個動作2分鐘可降血糖。

【糖尿病／降血糖】高血糖會增加心血管負擔，長遠而言會對健康構成影響。印度有醫學專家便教大家一招，只要2分鐘就能夠輕鬆降血糖，隨時隨地、任何人都可以一起做！

最新影片：

印度傳統醫學醫生Dr. Vivek Joshi在其YouTube頻道發布影片，示範一個動作可以在短短2分鐘內降血糖。這個動作無須特別器材或空間，不論坐下或是站著都可以做到。Dr. Vivek Joshi亦以真人實測，證明做動作前後的血糖值分別是188mg/dL和169mg/dL，相差近20mg/dL。動作如下：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

Dr. Vivek Joshi解釋，為何踮起腳尖就能夠在短時間降血糖：這個簡單動作能刺激小腿肌肉，而這組肌肉正是身體儲存最多葡萄糖的肌肉組織。當踮起腳尖時，小腿肌肉就會消耗葡萄糖，持續踮起腳尖會讓小腿肌肉放鬆和收縮，持續數分鐘就能夠降低血糖。不過，做這個動作有幾點要注意：

1. 做動作要循序漸進，首次 不能超過2分鐘 ，否則會導致痠痛或抽筋

2. 要持之以恆每天慢慢遞增做動作的時間。Dr. Vivek Joshi建議第1、2日可從1至2分鐘開始起步，連續做5日就可以慢慢增加做動作的時間至2至3分鐘為佳。因身體會適應動作的強度，若維持同樣時間未必有效，故成為習慣後可以慢慢遞增時間至5分鐘。

3. 這個動作可以一日內隨時隨地做，但仍須視乎身體情況調整次數和強度，建議首次做動作或平衡力較弱的人士靠牆做，亦切勿做太多或太長，大概每天1至2次即可。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

Dr. Vivek Joshi指出，這個動作除了可以降低身體的血糖，持之以恆地做可以改善胰島素抵抗，對於通便亦有幫助，任何人都適合做。

糖尿病飲食｜8種食物可逆轉糖尿病

台灣腎臟科醫生江守山曾在其著作《生病一定要吃藥嗎？》中，分享以下8種有助逆轉糖尿病的食物：

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

相關文章：

脂肪肝｜唔肥但有脂肪肝？ 醫生揭食飯1習慣出事患病風險可高8成

都市病危機｜男子食飯突「石化」 全身僵硬無反應極嚇人揭1原因惹禍

糖尿病｜41歲女患糖尿病 靠2招成功降血糖 飯後即做1事超見效

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5