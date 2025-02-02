闖馬路女孩｜深水埗女孩亂過馬路膽大衝紅燈　家長被批疏忽照顧及教育

▲ 深水埗女孩亂過馬路膽大衝紅燈，家長被批疏忽照顧及教育。

【馬路 / 深水埗 / 疏忽照顧】馬路危險，家長要先教會小朋友正確過馬路，再允許其獨自行走！

近日，有人在Facebook「馬路的事」群組上傳影片，指其駕車途經深水埗時，遇見1名小女孩大搖大擺闖入馬路，更無視紅燈，他指責其家長疏於管教。

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闖馬路女孩｜大搖大擺衝出馬路

據影片可見，事發於1月17日下午近4時，樓主駕車行駛於深水埗南長街，1名年齡尚小的幼童突然從行人路闖入馬路，隨後便大步在馬路中間行走，期間雖多次回頭留意樓主車輛，惟沒有向兩邊避讓，直到行至路口方靠右側準備過由行人過路處橫過馬路。

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闖馬路女孩｜無視紅燈直接橫過

此時行人過路處仍是紅燈，車流亦源源不斷通過此處，惟小女孩並未作任何停留，而是直接通過，1輛紅色私家車只得原地停駛等待其通過。樓主附言呼籲「麻煩各位家長好好睇住同埋教育好自己啲小朋友，行出馬路又衝紅燈」。

▲ 小女孩突然衝出馬路。（取自Facebook「馬路的事」群組）

闖馬路女孩｜網民批：家長疏忽照顧

此事引起網民熱議，認為小女孩過馬路的行為十分危險，遂指責其家長未能正確指引，「如無人之境」、「疏忽照顧兒童」、「最尾個嚇好易出事」、「真係地大任我行」、「唔識教小朋友就唔好生，生咗又唔教」、「好可憐，完全無家教？」、「睇都唔睇衝出嚟個啲直係累死人」。

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