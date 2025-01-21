大灣區航空︱縱橫遊及東瀛遊共16團受影響　姚柏良：推航線時應有整全規劃

▲ 大灣區航空取消多班航班。（資料圖片）

農曆新年假期將至，大批港人計劃外遊，惟大灣區航空突削大量航班，包括日韓等航綫；據悉涉1至3月逾200班航班。縱橫遊5團仙台團和東瀛遊11團德島團受影響。運輸及物流局和機管局對事件表示關注。

營運兩年多的大灣區航空，機隊目前只有8架波音737-8客機。翻查大灣區航空官網，今年1月至3月期間，日本東京、大阪、仙台等航綫的大量航班被取消，米子、德島及韓國首爾航綫更最受災。其中，在去年底新開的米子及德島航綫，原定每周提供3班往返航班，惟本月底至3月底，部分日子跌至每周1至2班機；首爾航班航綫更自3月初起再無航班。

大灣區航空回覆查詢指，由於已訂購的新飛機付運出現延誤，加上據安全規定，機隊個別客機已到期進行定期檢查，暫未能投入服務，影響整體航班編排，故個別航綫的航班需整合，部分更需取消。

有網民下月赴米子旅遊8天，惟回港航班被改至逾5小時車程的大阪出發，批安排不合理。有網民就斥安排兒戲，致電客服數小時也無人接聽。

大灣區航空︱大灣區航空因不夠機取消首季多班航班 據指涉及米子、首爾等多個目的地

縱橫遊常務董事袁振寧向TOPick稱，縱橫遊大部分遊行團使用國泰航空和日本航空，故只受少許影響，3月有5團仙台團需取消，涉少於100人，將通知改期或取消，可全數退款。至於未來會否減少選用大灣區航空，他說按路綫而定，一般以國泰優先。

東瀛遊執行董事禤國全則稱，事件對東瀛遊的影響相對輕微，首爾及米子團均沒使用大灣區航空航班，惟農曆年後有約11團德島團受影響，涉百多人。

旅遊界立法會議員姚柏良指，航空公司推出航綫時，應有整全規劃、慎重考慮，確保安全和有足夠飛機，「如果經常要改變、要取消，旅客對航空公司嘅信心會受影響。」他又指，目前最重要是把對旅客的影響減到最低，將密切關注情況，強調盼本地航空公司健康發展。

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