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網絡威脅｜AI當道　5大趨勢企業不可忽略？

社會

撰文： 梁巧恩

發布時間： 1 小時前

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在人工智能(AI)快速發展下，網絡安全離不開如何善用、應用人工智能。如一把刀有雙刃，AI既可用作防禦，同時也是攻擊武器。

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去年企業紛紛將AI引入營運流程中，但羅兵咸永道(PwC)近期的報告指出，逾40% 的領導者表示不了解生成式AI帶來的網絡風險。今年，AI將成為網絡安全策略的核心，如何運用、保護自己的AI模型，成為關鍵。

網絡安全方案供應商 Palo Alto Networks 指出，今年亞太區將面臨由AI帶 動的網絡威脅，其規模、複雜性和影響將不斷升級，企業須放棄過去零碎的防衛方式。

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Palo Alto Networks香港及大灣區董事總經理馮志剛(左)表示，企業愈來愈注重事故的反應時間。右為其香港及大灣區系統工程主管鄭志輝。(梁巧恩攝)

Palo Alto Networks 預計，今年企業要留意5大安全趨勢。

網絡安全基礎設施將統一及中心化：企業將減少網絡安全工具的數量,並轉向統一平台有助解決日益複雜的問題。統一平台將提供端對端的可視性和情境，涵蓋代碼庫、雲端工作負載、網絡和網絡安全監控中心(SOCs)。

深度偽造將成為亞太地區主流：深度偽造技術已被廣泛應用，最明顯及有效的攻擊，就是針對企業進行金融詐騙。如香港一家工程公司的員工就被騙匯出數百萬美元。憑藉現今高度可信的聲音複製技術，語音深度偽造的使用也將變得更為廣泛。預期今年將更頻繁地被使用，甚至成為大規模攻擊的一部分。

量子安全：儘管量子攻擊目前尚未能破解廣泛使用的加密方法，但預計國家級的威脅份子將加強「現在收集，日後解密」的策略，對政府和企業構成重大風險。各機構及企業應及早採納抗量子級別的安全措施，包括抗量子隧道技術、全面的加密數據庫，以及其他具有增強加密靈活性的技術。美國國家標準與技術研究院(NIST)最近發布了後量子密碼學的最終標準，考慮採用量子金鑰分發(QKD)以確保通訊安全。

透明度在AI時代有助維持客戶信任：今年，亞太地區相關法案將持續關注使用AI的道德、資料保護和透明度。關於AI 模型運作機制的透明度和主動溝通的能力，特別是關於數據收集、訓練數據和決策過程，將會是建立客戶信任的必要條 件。

更注重產品完整性和供應鏈安全：預期各企業更注重產品完整性和供應鏈復原能力。將進行更徹底的風險評估、考慮業務中斷的責任和法律影響，並檢討保險安排。

Palo Alto Networks香港及大灣區董事總經理馮志剛表示，未來希望多協助企業或機構了解及應用AI、加快反應時間 (Response time)及可見度。

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