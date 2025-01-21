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政府財赤｜教育局：財赤或影響八大撥款　計及加學費致收入增　促大學善用公帑

社會

撰文： 馮琪雅

發布時間： 20 小時前

最後更新： 2 小時前

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【教育局 / 蔡若蓮 / 李美嫦 / 政府財赤】港府面對近千億財赤，教育局常任秘書長李美嫦今（21日）表示，政府財赤或反映於八大下個三年期（2025/26至2027/28學年）撥款，「每間學校都要諗如何善用公帑」，另提到本港擬設的第三間醫學院非本地生入學，亦不會獲資助學費。

教育局今午舉行傳媒春茗，教育局局長蔡若蓮表示，8間資助大學下個三年期撥款規劃已進入尾聲，待完成程序便會發信通知各院校。李美嫦提到，政府財政未來面臨挑戰，「基本上全政府都要減人同減錢」，視乎下月即將公布的財案政策，而教育局早年曾在政府財政緊拙時推出「資源增值」措施，今年亦會再考慮採用。

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政府財赤｜大學應計劃如何善用公帑

李美嫦明言，政府財赤情況有可能反映下個大學三年期撥款。她解釋，由於教資會（UGC）撥款是以整筆撥款形式通過，計算撥款方程式是「預計開支扣除預計收入」，而今年9月新學年起八大逐年加學費，所涉及預計學費收入增加，故政府資助會相應調節。

八大非本地生限額已在本學年起倍增至4成，部分課程每年學費動輒十多二十萬元，李指八大是以「超額」收生、不獲政府資助，形容即使大學的「私己錢」增加，亦不會因為多收非本地生而被削減資助。

教育局常秘李美嫦（左二）明言，政府財赤情況有可能反映下個大學三年期撥款。。（馮琪雅攝）

李亦談及去年已向八大提出指導原則，設立開辦35%與STEAM相關課程，以及60%課程與「八大中心」相關等「KPI」，即使大學將增設上述高端課程，她亦說「唔驚」大學會反對削減撥款，認為「多咗學科唔一定多咗錢（成本）」，加上大學有上述的「私己錢」，局方亦留意近日報道提到大學有頗健康的財政儲備，相信校方定可靈活運用資源，強調「每間學校都要諗點善用公帑」。

此外，政府籌備的第三間醫學院擬設第二學位課程，早前有「籌備新醫學院工作組」的成員受訪稱，倘課程不向非本地生提供資助或影響課程吸引力。

被問到課程學費安排，身兼工作組聯席主席的蔡若蓮就指，「非本地生梗係收非本地生的學費」，即按現行機制不獲資助，由院校自行向非本地生收取學費，另由於第二學位課程時間短，從培訓本地醫生的角度是「慳咗錢」，本地生固然可繼續獲資助。

教育局今在中華廚藝學院舉行傳媒春茗。（馮琪雅攝）

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