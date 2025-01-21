香港餐飲｜戶戶送「餐廳信心指數」　飲食業對前景更有信心？

▲ 聖誕節及新年檔期，61%及59%受訪餐廳分別表示，堂食及外賣業務收入維持平穩或有所增長。

戶戶送今(21)日公布2024年第四季「餐廳信心指數」的調查結果。顯示去年第四季的「餐廳信心指數」為 6 ，較第三季的 5.1 有所增長，反映踏入2025年，餐廳對前景亦較此前樂觀。



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調查於1月2日至12日進行，旨在聚焦外送服務如何於節慶期間助餐廳於傳統堂食業務以外帶來額外收入，以及反映餐廳對整體市場前景的看法。

聖誕節及新年檔期，61%及59%受訪餐廳分別表示，堂食及外賣業務收入維持平穩或有所增長。與上一季相比，約六成餐廳在2024年第四季的堂食（65%）及外賣（57%）業務均維持平穩或錄得增長，反映節慶氣氛成功帶動餐廳生意。，超過九成（93%）受訪餐廳認為外送平台在其未來業務中將同樣或變得更為重要。

28%受訪餐廳 計劃提供節日菜單

展望將來，受訪餐廳對餐廳業務前景感到樂觀。63%餐廳預期即將到來的農曆新年及情人節，將有助維持或進一步帶動餐廳業務，促使他們制定相應的推廣和特別優惠。其中，近三成（28%）受訪餐廳計劃提供特別節日菜單，20%受訪餐廳則正在準備相應的推廣和特別活動。

隨着國際盛事如香港國際七人欖球賽、大型演唱會及文化活動等在港舉行，吸引港人和遊客參與，83%餐廳預期盛事將幫助他們在2025年第一季持穩定業務水平或為餐廳業務帶來正面影響。



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