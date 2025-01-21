  • 17°C
香港時間：2025121日 (二) 22:52

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 萬千星輝頒獎典禮2024 保暖大法 王星 超市大搜查 升中面試 小一入學 財政預算案2025 名校專區 農曆新年 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

DSE｜文憑試自修生重上1萬人水平激增37%　專家倡明年收窄大學「本地生」定義

社會

撰文： 馮琪雅

發布時間： 59 分鐘前

最後更新： 20 分鐘前

分享：

分享：

熱門 萬千星輝頒獎典禮2024 保暖大法 王星 超市大搜查 升中面試 小一入學 財政預算案2025 名校專區 農曆新年 會員有獎

考評局今日（21日）公布今屆逾5.5萬人報考中學文憑試。（資料圖片）

中學文憑試（DSE）筆試將於4月1日開考，考評局今日（21日）公布今屆逾5.5萬人報考，自修生人數按年激增37%至逾1萬人，佔比近兩成創歷屆文憑試新高，其中內地生佔約2700人。

考評局截至去年12月中統計，今屆共有55,781人報考，較去年50,803人急升近1成，其中包括45,478名學校考生，以及10,303名自修生，前者按年升5%，後者升幅卻錄37.2%，增幅遠高於前者。考評局回覆指，同期約有2,700名由內地報考的學生獲批以自修生身分參加文憑試。另外局方早前公布4間內地與考學校共有約230名港澳籍學校考生報考。

自修生佔近兩成　內地生涉2700人

翻查歷年報考統計，今屆自修生人數佔18.5%，屬2012年文憑試以來最高；自2018年總報考人數跌至5萬多人後，自修生人數一直徘徊在6000至8000多人，今年自修生人數創自2017年以來新高，重上1萬人水平。

學友社學生輔導顧問吳寶城分析，通識科取消及中文卷減量等，令內地生感到更容易透過報考文憑試升讀香港的大學，促使近兩年內地生報考增加。

此外，去年10月爆出有內地中介推介家長「走漏洞」申請「高才通」在內多個人才計劃，衍生出取得受養人簽證但無來港定居的「考試移民」，教育局隨即開始檢視大學收生採用的本地學生「LS5」定義。教育局局長蔡若蓮今在傳媒春茗稱將參考英國及新加坡等地做法，料將設過渡期。吳寶城倡當局盡快完成檢視，宜於明年文憑試推行新安排，令政府公帑用於港生身上。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

DSE 中文科 高才通 蔡若蓮 學校 大學 移民 中學 教育局

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

富商情婦｜馬清鏗正印超強背景曝光出身銀行世家　孔令琦職業為醫生與夫育1女
富商情婦｜馬清鏗正印超強背景曝光出身銀行世家　孔令琦職業為醫生與夫育1女
2025預言｜4大預言家稱2025年發生大災難南海地震　印度神童7大預言：或會種族滅絕
2025預言｜4大預言家稱2025年發生大災難南海地震　印度神童7大預言：或會種族滅絕
急症室最長等候時間（01月21日 時間16:05）
急症室最長等候時間（01月21日 時間16:05）
腦動脈瘤｜31歲女星因流產做體檢　意外揭腦內藏「炸彈」哽咽：寶寶在提醒我
腦動脈瘤｜31歲女星因流產做體檢　意外揭腦內藏「炸彈」哽咽：寶寶在提醒我
著數優惠｜yuu新春獎賞低至半價美食 贏峇厘島來回機票或888積分
著數優惠｜yuu新春獎賞低至半價美食 贏峇厘島來回機票或888積分