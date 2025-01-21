DSE｜文憑試自修生重上1萬人水平激增37%　專家倡明年收窄大學「本地生」定義

▲ 考評局今日（21日）公布今屆逾5.5萬人報考中學文憑試。（資料圖片）

中學文憑試（DSE）筆試將於4月1日開考，考評局今日（21日）公布今屆逾5.5萬人報考，自修生人數按年激增37%至逾1萬人，佔比近兩成創歷屆文憑試新高，其中內地生佔約2700人。

考評局截至去年12月中統計，今屆共有55,781人報考，較去年50,803人急升近1成，其中包括45,478名學校考生，以及10,303名自修生，前者按年升5%，後者升幅卻錄37.2%，增幅遠高於前者。考評局回覆指，同期約有2,700名由內地報考的學生獲批以自修生身分參加文憑試。另外局方早前公布4間內地與考學校共有約230名港澳籍學校考生報考。

自修生佔近兩成 內地生涉2700人

翻查歷年報考統計，今屆自修生人數佔18.5%，屬2012年文憑試以來最高；自2018年總報考人數跌至5萬多人後，自修生人數一直徘徊在6000至8000多人，今年自修生人數創自2017年以來新高，重上1萬人水平。

學友社學生輔導顧問吳寶城分析，通識科取消及中文卷減量等，令內地生感到更容易透過報考文憑試升讀香港的大學，促使近兩年內地生報考增加。

此外，去年10月爆出有內地中介推介家長「走漏洞」申請「高才通」在內多個人才計劃，衍生出取得受養人簽證但無來港定居的「考試移民」，教育局隨即開始檢視大學收生採用的本地學生「LS5」定義。教育局局長蔡若蓮今在傳媒春茗稱將參考英國及新加坡等地做法，料將設過渡期。吳寶城倡當局盡快完成檢視，宜於明年文憑試推行新安排，令政府公帑用於港生身上。

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