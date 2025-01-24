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助養兒童｜疫後捐款收入跌4成　宣明會增網上專區供助養者隨時了解兒童狀況

社會

撰文： 王詩穎

發布時間： 1 小時前

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助養者李婉君李婉君Jacqueline和助養兒童。

香港世界宣明會前年捐款收入較疫情前大跌4成，疫後助養兒童人數亦呈跌勢，該會稱捐款下跌受一籃子因素影響，有助養人稱未受早年助養疑造假事件影響信心。該會去年起增設網上專區讓助養者隨時了解受助兒童情況。

2022年助養兒童人數跌至14萬

該會表示，2023年度總善款收入約為6.46億元，當中包括捐款、其他收入及物資捐助款項，該會一直不會將助養計劃及其他項目捐款逐項公開。本報翻查年報，發現該會捐款收入由2020年起呈跌勢，2023年截至9月的年度捐款更跌至4.91億元，較新冠疫情前、即2019年8.36億大減41.3%。

宣明會曾於2021年底被揭有助養兒童「又煙又酒又跑車」；翌年年報顯示捐款收入跌至5.43億元，按年減1.45億元。2019年報亦顯示該會通過「助養兒童計劃」助養約23萬名兒童，2020及2021年就分別跌至約21萬及逾18萬，2022年更跌至逾14萬，2023年報就未列明助養人數。

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兩名助養人均稱疑造假事件無損信心

該會安排兩名助養者受訪均稱上述事件無損信心。其中已成為助養者9年的房志剛說「知道宣明會做實事」，認為「一竹篙不能打一船人」，「如果只是出錢資助一位助養兒童，資助他讀書，但假如社區沒有學校，他如何讀書？」

他分享去年曾到孟加拉探訪，豈料遇上當地百年難得一遇的颱風，出現嚴重水浸，幾經波折終與受助兒童見面，「她主動拖我的手，感到暖心，而關係亦更深。」但受颱風影響，助養兒童一家的屋頂倒塌，他提供協助捐贈鋅片，以重建屋頂。

「有心有錢並不是真的幫助」

最初緣於朋友在宣明會工作、自2000年起成為助養者的李婉君現時共助養9名兒童，她說曾親眼見證其助養兒童如何受惠，知道宣明會將資助用得其所。

她憶述2019年第一次到柬埔寨探望其中一名兒童，預備送出兩個保溫壺，豈料對方父母說沒有自來水，「有心有錢並不是真的幫助，要了解需要是最重要。」去年她再到當地探訪，這次就預備了一個足球，笑言今次有送上合適的禮物。

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  • 助養者房志剛Kenny和他的助養兒童。 .

    • 香港世界宣明會捐助服務總監朱潔嫺解釋，助養兒童計劃以兒童為中心，作小區扶貧，從助養兒童居住的社區著手，再制定區域項目，長遠幫助社區可持續發展。對於捐款下跌，她稱是受一籃子因素影響，包括移民和經濟未復甦等。該會補充指，相信在經濟疲弱的大環境下，普遍慈善團體籌款數字都出現負增長，該會本年度籌款數字亦無可避免受影響。而宣明會去年起增設網頁設捐助者專區，助養者可隨時瀏覽了解，同時增設網上見面安排，讓助養者安心。

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