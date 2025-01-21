工業意外｜勞工處展開地盤巡查　提出5項檢控

▲ 勞工處昨日（1月20日）展開全港特別執法行動，重點巡查涉及大型棚架、幕牆安裝及吊運工序等的建築地盤。

因應近日發生數宗涉及新工程建築地盤的嚴重工業意外，勞工處昨日（20日）起展開全港特別執法行動，重點巡查涉及大型棚架、幕牆安裝及吊運工序等的建築地盤。

勞工處處長陳穎韶及副處長（職業安全及健康）馮浩賢今日（21日）到中區一個建築地盤實地視察執法行動，並於行動後向立法會人力事務委員會主席林振昇及副主席顏汶羽講解執法情況。

發出四張「暫時停工通知書」

在是次行動勞工處共發出了4張「暫時停工通知書」、3張「敦促改善通知書」，以及提出5項檢控，主要涉及不安全的高處工作及沒有提供個人防護裝備等違規情況。

根據《職業安全及健康條例》的一般責任條款規定，僱主必須為其僱員提供安全的工作環境、作業裝置及工作系統。若違反有關規定而情節嚴重者，最高可被判罰款1,000萬元及監禁2年。

勞工處提醒承建商及僱主必須提供安全和不會危害健康的作業裝置及工作系統，保障建造業工人的工作安全。工人亦須與承建商及僱主合作，遵守所有安全措施及適當使用所提供的個人防護裝備，避免危害自己及他人的工作安全。

勞工處指未來會繼續進行針對高危作業的特別執法行動，若發現有違反職安健法例的情況，定會依法處理。

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