  • 17°C
香港時間：2025121日 (二) 22:52

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 萬千星輝頒獎典禮2024 保暖大法 王星 超市大搜查 升中面試 小一入學 財政預算案2025 名校專區 農曆新年 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

護理保健師｜社署委員會倡安老院設「護理保健師」職位　明年下半年開展課程、後年註冊

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 18 分鐘前

最後更新： 12 分鐘前

分享：

分享：

熱門 萬千星輝頒獎典禮2024 保暖大法 王星 超市大搜查 升中面試 小一入學 財政預算案2025 名校專區 農曆新年 會員有獎

社會福利署轄下一個顧問委員會，發表研究報告。建議於安老院舍設立「護理保健師」職位，「護理保健師」需接受760小時的總學習時數，入讀學歷與登記護士（普通科）訓練課程的要求一致，並建議於2027年開展註冊制度，社署指同意顧問報告建議，將逐步落實。

顧問委員會報告全長201項，當中闡述人口老化影響、護理服務業面臨人力資源短缺的挑戰等。報告書作出4點建議，主要建議增設「護理保健師」專業職級。邀請擔任該職位不少於三年的保健員接受培訓，總學習時數為760小時，護理保健師課程的評核要求與登記護士相同。

研究報告稱，安老院的護士和保健員在21項保健及照顧服務工作中，有超過四分之三的工作內容有所重疊。增設「護理保健師」職級，在安老院、殘疾人士院舍及其他安老康復福利服務單位承擔護理職責，可為業界培育專屬人才及挽留人才。「護理保健師」可負責提供更多與護理程序相關的服務（例如肌肉注射、插入或更換留置尿道導尿管及鼻胃管等），亦可擔當督導前線院舍員工的工作。

修訂法定要求  登記護士及護理保健師可二選其一  

報告亦建議，修訂《安老院規例》和《殘疾人士院舍規例》，維持現行法定人手要求不變前提下，將「護理保健師」新職級引入相關規例，院舍可聘用登記護士或「護理保健師」以符合有關法定人手要求。按報告預測，扣除登記護士供應，預計未來5年需約220名護理保健師。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

 

 

 

 

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

富商情婦｜馬清鏗正印超強背景曝光出身銀行世家　孔令琦職業為醫生與夫育1女
富商情婦｜馬清鏗正印超強背景曝光出身銀行世家　孔令琦職業為醫生與夫育1女
2025預言｜4大預言家稱2025年發生大災難南海地震　印度神童7大預言：或會種族滅絕
2025預言｜4大預言家稱2025年發生大災難南海地震　印度神童7大預言：或會種族滅絕
急症室最長等候時間（01月21日 時間16:05）
急症室最長等候時間（01月21日 時間16:05）
腦動脈瘤｜31歲女星因流產做體檢　意外揭腦內藏「炸彈」哽咽：寶寶在提醒我
腦動脈瘤｜31歲女星因流產做體檢　意外揭腦內藏「炸彈」哽咽：寶寶在提醒我
著數優惠｜yuu新春獎賞低至半價美食 贏峇厘島來回機票或888積分
著數優惠｜yuu新春獎賞低至半價美食 贏峇厘島來回機票或888積分