護理保健師｜社署委員會倡安老院設「護理保健師」職位　明年下半年開展課程、後年註冊

社會福利署轄下一個顧問委員會，發表研究報告。建議於安老院舍設立「護理保健師」職位，「護理保健師」需接受760小時的總學習時數，入讀學歷與登記護士（普通科）訓練課程的要求一致，並建議於2027年開展註冊制度，社署指同意顧問報告建議，將逐步落實。

顧問委員會報告全長201項，當中闡述人口老化影響、護理服務業面臨人力資源短缺的挑戰等。報告書作出4點建議，主要建議增設「護理保健師」專業職級。邀請擔任該職位不少於三年的保健員接受培訓，總學習時數為760小時，護理保健師課程的評核要求與登記護士相同。

研究報告稱，安老院的護士和保健員在21項保健及照顧服務工作中，有超過四分之三的工作內容有所重疊。增設「護理保健師」職級，在安老院、殘疾人士院舍及其他安老康復福利服務單位承擔護理職責，可為業界培育專屬人才及挽留人才。「護理保健師」可負責提供更多與護理程序相關的服務（例如肌肉注射、插入或更換留置尿道導尿管及鼻胃管等），亦可擔當督導前線院舍員工的工作。

修訂法定要求 登記護士及護理保健師可二選其一

報告亦建議，修訂《安老院規例》和《殘疾人士院舍規例》，維持現行法定人手要求不變前提下，將「護理保健師」新職級引入相關規例，院舍可聘用登記護士或「護理保健師」以符合有關法定人手要求。按報告預測，扣除登記護士供應，預計未來5年需約220名護理保健師。

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