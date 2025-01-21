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地區治理｜領導委員會會議指示部門提升社區環境　包括加強巡查大廈冷氣機滴水黑點

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 8 分鐘前

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熱門 萬千星輝頒獎典禮2024 保暖大法 王星 超市大搜查 升中面試 小一入學 財政預算案2025 名校專區 農曆新年 會員有獎

陳國基今日主持地區治理領導委員會第四次會議。(政府新聞處圖片)

政務司司長陳國基今日（21日）主持地區治理領導委員會第四次會議，指示相關決策局和部門致力進一步提升社區環境和設施，包括於改善公共運輸交匯處的照明和通風；今年夏季針對大廈冷氣機滴水黑點，加強巡查執法。

會議上，領導委員會繼續跟進早前所定八個地區議題的工作進度，及討論了多項市民關注的地區議題，並指示相關決策局和部門致力進一步提升社區環境和設施，包括（i）改善公共運輸交匯處的照明和通風等，讓市民有更舒適的候車環境；（ii）加強清潔行人路上的污漬和青苔，持續提升市容；（iii）於今年夏季針對大廈冷氣機滴水黑點，加強巡查、執法和宣傳教育工作，確保環境衞生；以及（iv）強化主題種植，加強城市面貌和吸引力。

陳國基表示：

隨着完善地區治理體系貫徹落實，地區治理工作在過去一年得以提速提效進行，在各個重點範疇都推出了加強措施，涵蓋長者、兒童、環境衞生、治安、屋邨環境、道路設施及安全，以至數碼共融，並取得實質成效。

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