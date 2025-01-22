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大灣區航空｜2至3月共取消128班航班涉5,500乘客　承認航班編排疏漏提出暫停首爾航線

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 1 小時前

最後更新： 31 分鐘前

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大灣區航空指，2至3月共取消128班航班。（資料圖片）

大灣區航空突削大量航班。大灣區航空今日（22日）凌晨發稿指，今年2月及3月期間，共取消128班航班（即64對來回航班），涉及日本、泰國及南韓等航線，約5,500名乘客。農曆新年期間的航班，則未有受影響。

大灣區航空指，已訂購的新飛機付運出現延誤，加上機隊個別客機需進行定期檢查，暫未能投入服務，影響航班編排。2至3月期間，將取消共128班航班，涉及日本、泰國及南韓等航線，約5,500名乘客。農曆新年期間的航班，則未有受影響。

大灣區航空續指，明白航班改動會為已購票的乘客帶來不便，已主動與乘客聯絡，為他們安排轉乘其他航班、更改機票、退票（所有相關費用將獲豁免），或就航班取消所引起的損失，按個別情況作出賠償，希望盡量減低對他們行程可能造成的影響。客戶如需協助，可發送電郵至service@greaterbay-airlines.com，或致電23194288，公司會盡速處理。

大灣區航空又稱，已即時就此事進行內部檢討，發現在航班編排上亦有疏漏情況，已立即作出跟進，並收緊處理航班編排的相關審批程序。客戶服務中心更已增派人手，加快處理客戶的票務安排。

首爾航線經營長期未如理想 提出暫停服務

另外，大灣區航空說，首爾航線的經營長期未如理想，經審慎考慮後，已向香港及南韓相關機構提出暫停此航線服務，現階段首要工作是做好保障受影響乘客的安排。如有進一步消息，會適時公布。

大灣區航空向所有受影響乘客致歉，強調會認真汲取經驗和審視安排，以避免日後出現同類情況。

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